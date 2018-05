Due nuovi appuntamenti di formazione organizzati da Confapi Fvg, l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia. Mercoledì 16 maggio alle 14.30 nella sede in viale Ungheria 28 a Udine si parlerà di come costruire imprese vincenti. Fronteggiare la complessità esterna facendo squadra; definire percorsi evolutivi e di miglioramento continuo per tutte le persone; superare le paure costruendo ambienti favorevoli al cambiamento e all’innovazione: sono alcuni dei temi oggetto dell’incontro ‘Come si costruisce un’organizzazione in cui le persone collaborano per raggiungere uno scopo comune’. La docenza è a cura di Michele Popolani, consulente di management da oltre vent’anni, esperto di cambiamento organizzativo, crescita delle persone e passaggio generazionale.

Dal 25 maggio sarà pienamente operativo il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di privacy e trattamento dei dati personali, noto anche come General Data Protection Regulation, il quale, tra i diversi adempimenti, prevede anche l’adozione di sistemi informatici in grado di garantire la sicurezza dei dati trattati ispirandosi alle procedure previste dai sistemi di qualità. Giovedì 17 maggio, alle 10, nella sede in viale Ungheria 28 a Udine, Confapi Fvg organizza un incontro in collaborazione con il Rina con l’obiettivo di fare il punto sui requisiti e gli adempimenti previsti dal GDPR con particolare riguardo ai processi di digitalizzazione dei dati aziendali. Interviene sarà Filippo Santinello, auditore per gli schemi ISO 9001:2015 e ISO/IEC 27001:2013 per conto di RINA Services Srl, consulente aziendale.