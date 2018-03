Punto impresa (www.uniud.it/puntoimpresa), lo sportello dell’Università di Udine nato per facilitare il contatto tra il mondo accademico e le imprese, si presenta alle associazioni di categoria e al mondo imprenditoriale. Venerdì 23 marzo alle 11 a palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona 92, a Udine, saranno spiegati i servizi offerti alle imprese, articolati sui tre assi placement, ricerca e didattica, attraverso la testimonianza diretta di aziende che hanno già collaborato con l’ateneo friulano. Saranno, inoltre, presenti corner informativi a disposizione degli interessati.

L’appuntamento segna il punto di partenza di un roadshow che il Punto impresa intraprenderà sul territorio con un percorso di divulgazione delle iniziative accademiche alle imprese.

Porteranno i saluti il rettore dell’Università di Udine, Alberto De Toni, e il delegato per il territorio e progetto Cantiere Friuli, Mauro Pascolini. Il delegato al plecement, alumni e rapporto con le imprese, Marco Sartor, delineerà le caratteristiche del nuovo ufficio e introdurrà le esperienze di successo nell’ambito del placement, della ricerca e della didattica con Latterie Friulane, Vivai Cooperativi Rauscedo, Colombin & Figlio Spa e Illy. Seguirà la presentazione e la degustazione dei prodotti delle aziende partecipanti.

Il Punto Impresa “rappresenta – ricorda Marco Sartor - il punto di primo informazione e contatto e tra le imprese e il mondo della ricerca, dell’innovazione, della didattica, del placement”. Il rettore Alberto De Toni evidenzia come “il servizio, nato all’interno del progetto ‘Cantiere Friuli’ dell’Università di Udine, rappresenta un catalizzatore di richieste in entrata e di opportunità in uscita, rafforzando la rete tra i diversi soggetti interni ed esterni all'ambiente accademico”.

Il servizio, che è sostenuto dalla Fondazione Friuli, mira a diventare il primo punto di contatto preferenziale per le imprese che hanno la necessità di collaborare con l’ateneo. Sono già state avviate sinergie con numerosi soggetti territoriali quali la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizi alle imprese dell’Agenzia regionale per il lavoro, le Camere di Commercio, le associazioni industriali e di categoria regionali.

Punto impresa (www.uniud.it/puntoimpresa) si trova in via Petracco 4 ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Per informazioni e contatti è possibile telefonare allo 0432 556394 o scrivere a puntoimpresa@uniud.it.