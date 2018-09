Nel Friuli occidentale sono 1.339 e sono molto fortunate. Già, perché queste persone hanno dichiarato più di 120mila euro lordi per l’Irpef 2017, valida per i redditi percepiti l’anno precedente. Ma quanto guadagnano e, soprattutto, dove si trovano? Per rispondere alla prima domanda dobbiamo ricorrere alla statistica. I più facoltosi del territorio provinciale, lo 0,58 di tutti i contribuenti, due anni fa avevano percepito un reddito lordo complessivo di oltre 280 milioni di euro, pari all’8,7% di quello totale, che ammontava a 3,22 miliardi. Per la seconda domanda, abbiamo stilato la classifica dei Comuni con la maggiore presenza di Paperoni rispetto al totale dei contribuenti (i numeri assoluti li trovate nella tabella qui a fianco).



Sul gradino più alto del podio troviamo Pordenone, con l’1,16% di super contribuenti, seguito da Sacile (0,79%) e da San Quirino (0,77%). Nella Top 5 troviamo anche Roveredo in Piano (0,76%) e Budoia (0,73%). Nella fascia dei maggiori contribuenti troviamo alcuni Paperoni che sono più Paperoni degli altri. Già, perché il reddito complessivo medio varia da Comune a Comune. E così, facendo una semplice divisione (reddito complessivo totale per questa fascia su numero di contribuenti), scopriamo che a Brugnera ci sono le persone facoltose più ricche (in media avevano dichiarato 313mila euro), seguite da quelle di Prata (267mila), di Fiume Veneto (263mila), di Azzano X e di Spilimbergo (230mila).



In fondo alla classifica (escludendo i 20 Comuni nei quali di super contribuenti non c’è nemmeno l’ombra) troviamo - tanto per rimanere ai personaggi di Walt Disney - i Rockerduck di Sequals (140mila euro) di Zoppola (144mila), di Valvasone Arzene (148mila), di Polcenigo (157mila) e di San Giorgio della Richinvelda (160mila). Venendo ai ‘comuni mortali’, ovvero al complesso dei contribuenti, è possibile anche stilare altre due classifiche, vale a dire quelle dei Comuni con il reddito medio più alto e quella dei Municipi con il reddito medio più basso. In cima alla Top 5 dei redditi medi più alti compare Pordenone (reddito complessivo medio di 16.319 euro), mentre sul secondo e sul terzo gradino del podio salgono rispettivamente Porcia (15.154) e Roveredo in Piano (14.912). Seguono San Quirino (14.812) e Prata (14.744).



I cittadini mediamente meno abbienti del Friuli occidentale si trovano invece in montagna, in particolare a Clauzetto (reddito complessivo medio di 9.868 euro), Andreis (10.113), Claut (10.388), Tramonti di Sopra (10.422) e Vito d’Asio (10.600).