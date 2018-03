Nascerà a breve la ‘Ronchi card’, una nuova possibilità per commercio, sport e cultura, fortemente voluta dall’amministrazione comunale per consentire di ottenere sconti in tutti gli esercizi pubblici della città per chi ne arrivasse come visitatore o turista. Tante le offerte, dallo sport agli eventi culturali come ‘Librinfesta’, il 21 aprile, o il ‘Festival del Giornalismo’ dal 5 al 9 giugno fino agli ‘Incontri d’estate in biblioteca’. Tutti eventi che, in ogni caso, riusciranno ad attirare nella cittadina bisiaca migliaia di persone, una risorsa che né comune né commercianti possono farsi sfuggire. Ecco dunque che, nei giorni scorsi, si è reso necessario un incontro tra i proprietari di negozi e botteghe interessati alla proposta: gli assessori alla cultura, Mauro Benvenuto, e allo sport, Marta Bonessi, hanno quindi incontrato i vertici di Ronchi-Live centro commerciale naturale e Ascom.

“Ci stiamo muovendo a 360 gradi – ha sottolineato l'assessore Bonessi – anche pensando, a metà giugno, alla riproposizione della seconda edizione della Festa dello sport, ancora più ricca di appuntamenti dedicati a tante discipline. Abbiamo un tessuto associazionistico ricco, molto ricco, come è importante anche la presenza di aziende che, specie nel settore enogastronomico, sono di grande eccellenza. Dobbiamo, quindi, far sfruttare questa capacità ed anche per questo stiamo pensando, con gli organizzatori, ad ampliare la fiera De Gusto anche a tutto il centro cittadino”.