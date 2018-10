Ambiente Servizi ha presentato all'assessore regionale Fabio Soccimarro, responsabile all'Ambiente ed Energia nel Friuli Venezia Giulia, un emendamento legislativo che consentirà ai 180 mila cittadini serviti in 24 Comuni di rifornirsi di bio-metano direttamente dall'impianto di distribuzione che l'azienda sta per costruire nell'area di via Clauzetto, nella Zona Industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento, dove sorge anche la sede.

Si completerà così ulteriormente il progetto di economia circolare che parte dalla raccolta di ramaglie e frazione umida dei rifiuti conferiti dalle famiglie, passa attraverso il processo di 'valorizzazione' che trasforma le sostanze in bio gas, e ritorna agli utenti, compresi gli enti pubblici, come forza motrice. Il tutto con un risparmio economico rilevante anche nelle tasche delle famiglie e annullando gli effetti inquinanti provocati dalle fonti di energia fossile.

La proposta di Ambiente Servizi, alla quale si è associata la consorella Eco Sinergie, è stata consegnata dal presidente Isaia Gasparotto, affiancato dal direttore generale Fabio Mior, allo stesso assessore Scoccimarro, accompagnato dal consigliere Alessandro Basso, durante una visita agli impianti che sorgono nella Zipr, presenti pure il presidente di Eco Sinergie Lorenzo Cella con il direttore David Rumiel e numerosi dipendenti delle due aziende.

Cella, in particolare, ha lamentato la scarsità di fondi pubblici destinati all'ambiente, nonostante gli onerosi impegni e aggiornamenti assunti dalle aziende che curano la tutela ambientale. L'assessore Scoccimarro ha assicurato il suo interessamento a sostegno del progetto.

Il testo dell'emendamento all'attuale legislazione regionale prevede che aziende ed enti che gestiscono servizi di pubblica utilità possano rifornire nei propri impianti anche automezzi di proprietà di dipendenti, nuclei familiari, aziende e singoli utenti privati, compresi quelli non domestici. “È proprio grazie al conferimento del rifiuto organico – ha commentato Gasparotto – che viene prodotto il biometano per autotrazione. In questo modo si andrebbe a chiudere il ciclo dell'Economia Circolare per quanto riguarda l'utilizzo come risorsa dei rifiuti organici”.