La Regione Friuli Venezia Giulia e il ministero dello Sviluppo economico (Mise) hanno confermato il proprio impegno finalizzato all'individuazione di una soluzione tecnica che vada incontro alle esigenze rappresentate dall'azienda e che consenta la prosecuzione dell'attività manifatturiera presso il sito di Trieste.

Questo è stato ribadito oggi a Roma nel corso dell'incontro tenutosi al Mise e dedicato alla situazione dello stabilimento Sertubi di Trieste.

L'Amministrazione regionale ha garantito la massima attenzione su quanto sta accadendo in Sertubi ed ha espresso il proprio apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Ministero.

In questo quadro la Regione continuerà a monitorare le dinamiche legate all'attività dello stabilimento nell'ottica di produrre ogni sforzo per la tutela dei livelli occupazionali.

Presenti al tavolo odierno a Roma, oltre a Regione e Ministero, anche i vertici aziendali, le Rsu dello stabilimento e quelle di Cisl e Uil.