L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ADCEC) delle Tre Venezie e Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano hanno firmato un accordo di collaborazione per promuovere iniziative e progetti di formazione e aggiornamento su temi trasversali e di interesse comune nonché per favorire il dialogo e la sinergia tra commercialisti, imprese, banca e territorio.



L’ADCEC delle Tre Venezie, partecipata dai 13 Ordini locali presenti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, svolge un’attività di formazione, con percorsi formativi condivisi che tengono conto delle specifiche esigenze territoriali, organizzati dall’Associazione anche in collaborazione con primari Enti formatori. Inoltre, è editrice del periodico bimestrale “Il Commercialista Veneto”, che viene recapitato agli undicimila professionisti iscritti agli Ordini, e gestisce un apposito Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero.

Nell’ambito dell’accordo di partnership, Sparkasse contribuirà a caratterizzare il calendario formativo dell’ADCEC delle Tre Venezie, mettendo a disposizione il proprio know-how con interventi di relatori qualificati, nel corso di occasioni formative su tematiche di grande interesse per i professionisti e per i loro clienti, tra cui: finanza d’impresa; credito agevolato per le imprese; attività su mercati esteri, passaggio generazionale e mercati finanziari. La collaborazione debutterà in occasione della Prima Giornata del Triveneto, che rappresenta l’apertura della stagione formativa dell’Associazione, in programma venerdì 5 ottobre prossimo a Vicenza, dal titolo “UBIQUE - il grande occhio del sesto potere. Privacy, Cybersecurity e Big Data”.



“Siamo lieti di poter collaborare con l’associazione dei commercialisti e revisori del Trive-neto. Riteniamo, infatti, fondamentale il loro ruolo di trait d’union con il mondo imprenditoriale, e come banca territoriale siamo sempre a fianco delle aziende locali,” dichiara l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Sparkasse, Nicola Calabrò.



“La Sparkasse negli ultimi anni ha sviluppato una significativa presenza nel Triveneto, con l’obiettivo di offrire sempre servizi e soluzioni con contenuti innovativi e specialistici,” aggiunge il Responsabile della Direzione Business Development, Stefano Borgognoni.



“I commercialisti rappresentano il naturale anello di congiunzione tra banche, imprese e territorio ed è nel nostro dna facilitare e promuovere questa sinergia. Proprio in quest’ottica si inserisce la partnership con Sparkasse che avrà l’obiettivo di promuovere la collaborazione su iniziative e progetti di formazione su temi di grande attualità che possano aiutare i professionisti a seguire con sempre maggiore efficacia le evoluzioni imposte dal contesto economico e normativo in un ambito così articolato come la relazione tra banche, imprese e territorio.” dichiara il Presidente di ADCEC delle Tre Venezie, Fabio Marchetto.