10 startup innovative già avviate, con un prodotto o un prototipo disponibile, caratterizzate da un buon potenziale di crescita sui mercati italiano e sloveno. Saranno queste le protagoniste dell’innovativo percorso di accelerazione transfrontaliero italo-sloveno CAB promosso e coordinato da Friuli Innovazione, incubatore d’impresa attivo in numerose iniziative a supporto di startup e aziende, in collaborazione con uno tra i migliori 60 acceleratori d’impresa al mondo: ABC Accelerator di Lubiana.

Obiettivo: aiutare le giovani realtà imprenditoriali selezionate ad affermarsi sui mercati di Italia e Slovenia grazie ad un percorso della durata di sei mesi (da settembre 2018 a marzo 2019) da svolgersi per tre mesi in Slovenia presso ABC Accelerator e per tre mesi in Italia presso Friuli Innovazione a Udine e l’Università Ca’ Foscari a Venezia.

Questo per sfruttare al meglio le caratteristiche peculiari delle due aree: con la sua economia giovane e dinamica, la Slovenia rappresenta infatti un mercato ideale per la crescita delle startup perché permette loro di sperimentare diversi modelli di business; l’Italia, con la sua economia consolidata, offre invece basi importanti per lo sviluppo del business. In particolare il Nordest fa da ponte di testa ideale verso il mercato nazionale.

I team che parteciperanno alla sperimentazione avranno accesso a una rete di mentori e consulenti, saranno messi in contatto con investitori internazionali e potranno avviare collaborazioni con grandi imprese leader di settore italiane e slovene, come Danieli Group, Aristoncavi, Aquafil, Asalaser, Carel Industries, Irinox, BTC, Petrol, Telekom, Triglav.

“Il segreto di una startup vincente – dichiara il direttore di Friuli Innovazione Fabio Feruglio – è che deve piacere, deve essere appetibile sul mercato, avere carisma ed energia. Soltanto così potrà risultare davvero convincente nel momento in cui verrà presentata a investitori che arrivano da tutta Europa in cerca di idee innovative in cui investire capitali. Il sud est Europa può diventare terra di innovazione – conclude Feruglio -. Noi ci crediamo e lavoriamo ogni giorno per sostenere i giovani imprenditori e le loro idee. E i numeri parlano chiaro: dal 2005 (anno della sua fondazione) ad oggi Friuli Innovazione ha formato 2.100 imprenditori, creato 60 imprese e più di 230 posti di lavoro”.

L’iniziativa rientra nell'ambito del progetto CAB - Crossborder Acceleration Bridge, finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia- Slovenia 2014-2020 e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Si può fare domanda di partecipazione fino al 31 agosto 2018. Tutte le informazioni e le modalità per l’iscrizione sono disponibili sul sito www.friulinnovazione.it