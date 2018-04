Oggi pomeriggio presso la sede del Carnia Industrial Park a Tolmezzo il Presidente del Consorzio Mario Gollino e il Direttore Danilo Farinelli hanno incontrato l’Amministratore Delegato di Stroili Oro spa Maurizio Merenda, assieme ai sindaci di Amaro Laura Zanella e di Tolmezzo Francesco Brollo, nella sua veste di Presidente dell’Uti della Carnia.

Un incontro richiesto all’azienda, che prontamente ha accordato la sua disponibilità, a seguito delle notizie relative al trasferimento dalla sede di Amaro a quella di Milano, degli uffici marketing comunicazione e commerciale, a partire dal prossimo mese di settembre.

Da impresa familiare Stroili Oro oggi è la più grande catena italiana di gioiellerie, una realtà che conta in Italia oltre 420 gioiellerie (negli ultimi 18 mesi sono 60 i nuovi punti vendita aperti) e a livello internazionale distribuisce i suoi prodotti in 24 paesi del mondo, dando lavoro a oltre 2.000 persone. Acquistata nel 2016 dalla francese Thom Europe, ha mantenuto il quartier generale e la sede legale nello stabilimento di Amaro. Lo stesso Amministratore Delegato Maurizio Merenda ha ribadito nel corso dell’incontro pomeridiano che l’intenzione non è di lasciare la Carnia e il Friuli Venezia Giulia con il quale esiste da tempo un forte legame, ma di avviare un piano di crescita per l’azienda, avvicinando gli uffici marketing, commerciale e acquisti a quello che oggi è il centro italiano della moda. Pur tenendo conto che per poter continuare a crescere sono necessarie scelte difficili, nel corso dell’incontro l’AD Merenda ha confermato la volontà di continuare a dare valore al territorio attraverso l’insediamento dell’azienda ad Amaro, dove rimarrà la sede legale e le funzioni legate alla logistica, all’amministrazione e controllo, alla gestione del personale e agli acquisti di servizi. Ha inoltre evidenziato che in Carnia sono le radici di una storia imprenditoriale di successo e su queste radici la Stroili Oro intende sviluppare i propri programmi strategici.

Sono 33 le persone coinvolte dal trasferimento delle funzioni indicate, a cui l’azienda offrirà un pacchetto di incentivazione per agevolare le loro scelte professionali su Milano. Per le altre 160 (oltre l’80% dell’attuale organico) non sono previste né oggi né in futuro ipotesi di trasferimento. Anzi, con i progetti di sviluppo avviati da Milano, i vertici dell’Azienda, si aspettano future ricadute occupazionali anche per la sede di Amaro.