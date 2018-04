Preoccupazione per i 160 lavoratori della Stroili Oro di Amaro. L’azienda, leader italiano nel retail di gioielli, ha annunciato ieri l’intenzione di trasferire nel Milanese 38 dipendenti, di cui 5 con contratto a termine.

Il motivo è la necessità di spostare una serie di uffici, come il marketing e la distribuzione, in una posizione più baricentrica rispetto alla rete di oltre 300 punti vendita, molti dei quali proprio in Lombardia. In Carnia rimarrebbe, comunque, la struttura che si occupa dell’amministrazione, delle risorse umane e degli acquisti, oltre al magazzino logistico.

Dopo la riunione con i manager dell’azienda, che nel 2016 è passata in mano a un fondo di investimento francese, i lavoratori hanno provveduto nella serata a nominare i propri rappresentanti della Rsa. I sindacati confederali, invece, hanno convocato un’assemblea per il 17 aprile. Già nei prossimi giorni sarà chiesta al personale la disponibilità volontaria al trasferimento. Nel frattempo il sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo ha chiesto a nome anche della collega di Amaro Laura Zanella e del Carnia Industrial Park un incontro con i vertici dell’azienda.