Tre presidenti sulle barricate delle categorie

Per quanto riguarda le categorie economiche, a ‘resistere’ contro la scomparsa dell’identità del Friuli occidentale sono i presidenti di Unindustria, dell’Unione Artigiani e della Camera di commercio. Michelangelo Agrusti, Silvano Pascolo e Giovanni Pavan, infatti, sono saliti sulle barricate. Pavan ha fatto ricorso al Tar del Lazio contro la fusione dell’ente camerale da lui presieduto con quello di Udine, imposta dal governo Gentiloni. Il responso è previsto per gennaio. Il problema non riguarda tanto la creazione di un’unica Cciaa regionale, cosa auspicata da tutti, quanto il fatto che Gorizia e Trieste resterebbero autonome. Su questo fronte, Unindustria di Pordenone, che pur ha dato il via libera alla creazione della Confindustria unica del Fvg con l’intento di “trasferire - dice Agrusti - il nostro modello confindustriale su base regionale”, si è schierata con Pavan. “Unindustria - prosegue Agrusti riferendosi proprio a questa vicenda - è protagonista di battaglie contro i progetti di deistituzionalizzazione progressiva del nostro territorio e del tentativo della sua marginalizzazione rispetto al resto della regione”.



Tre persone d’esperienza, che devono affrontare, però, alcuni problemi. Su Agrusti (due mandati consecutivi alla guida di Unindustria) pende la questione giudiziaria legata al fallimento di Onda Communication - proprio nei giorni scorsi si sono tenute le requisitorie -, mentre sia Pascolo, sia Pavan (al terzo mandato) devono affrontare le difficoltà dei rispettivi enti. Nel primo caso c’è la questione del difficile ricambio generazionale per quanto riguarda le cariche, nel secondo le tensioni interne che la figura di Pavan ha finora disinnescato.