Un oggetto di design pensato da un filosofo, disegnato da un architetto, realizzato da imprese che trasformano il legno delle montagne del Friuli Venezia Giulia. È quanto si è proposto "Tre sedie a Walden", un progetto dell'associazione culturale Waiting Posthuman Studio, coordinato dal consorzio Innova Fvg per la Filiera legno Fvg e sostenuto dalla Regione, con cui sono state elaborate tre sedute che ospiteranno in un caffè letterario di Milano dibattiti, performance e confronti in concomitanza con la rassegna Design Week 2018. Il progetto è stato illustrato a Udine da Marco Vidoni, presidente di Assolegno-Federlegnoarredo e portavoce degli imprenditori della Filiera legno Fvg, e da Allegra Muzzonigro, architetto che ha curato il design delle sedute su idea di Leonardo Caffo.

Ispirato al pensiero del filosofo trascendentalista Henry David Thoreau, il progetto vuole attivare un percorso di recupero del legame tra uomo e natura. Nel suo saggio "Walden, ovvero la vita nei boschi", opera del 1845 scritta in una capanna di tronchi d'albero durante un soggiorno nel Massachusetts sulle sponde del lago Walden, il filosofo scriveva: "A casa mia avevo tre sedie:

una per la solitudine, due per l'amicizia, e poi altre tre per la società".

"La sua concezione - ha spiegato Muzzonigro - ha ispirato l'intero progetto: il bosco in cui vive Thoreau, così come i boschi del Friuli da cui proviene il legno di cui sono fatte le sedie, rappresenta una risorsa allo stesso tempo ecologica e spirituale, un futuro possibile nel segno del rispetto della vita e del pianeta. Anche sul piano spaziale - ha aggiunto l'architetto - le 'Tre sedie' sono fortemente simboliche: ognuna è forma e strumento di una particolare relazione con se stessi e gli altri, diventano il luogo sia fisico che metaforico in cui riscrivere le regole della convivenza".

Realizzate in faggio da maestranze del Friuli Venezia Giulia, le sedie hanno coinvolto l'intera filiera del legno della montagna friulana, "che ha dimostrato - ha sottolineato Vidoni - ancora una volta di essere capace di interpretare e costruire progetti che spaziano dal legno strutturale agli oggetti di design a partire da una materia prima di assoluta qualità".

La presentazione ufficiale a Milano si terrà il 19 aprile, al caffè Walden, nella cornice di appuntamenti del Fuorisalone.