Tre Comuni di confine si uniscono per immaginare un unico progetto di sviluppo turistico. Oggi i sindaci di Chiusaforte Fabrizio Fuccaro, di Resia Sergio Chinese e della slovena Bovec Valter Mlekuz hanno sottoscritto una lettera d’intenti per promuovere lo sviluppo sistematico di tutta l’area della catena montuosa del Canin. I tre comuni nel documento hanno già individuato gli interventi necessari che ora saranno portati all’attenzione delle istituzioni a loro superiori, ovvero la Regione Friuli Venezia Giulia, la Repubblica di Slovenia e assieme l’Unione Europea. Un piano che viene quantificato in 70 milioni di euro di investimenti.

Per Bovec strategica appare la riqualificazione degli impianti di risalita della vallata slovena. Inoltre, si pensa a valorizzare in chiave turistica lo straordinario patrimonio storico e culturale legato alla Prima guerra mondiale e quello naturalistico.

Rilevanti sono anche i progetti per il versante friulano, in particolare per il polo di Sella Nevea. Si propone una nuova pista che da sella Golovez - arrivo dell’attuale Funifor - intersechi la pista del Canin per creare così un percorso unico di 4.000 metri di lunghezza e 1.200 metri di dislivello, unico in Europa. Inoltre, viene prevista il rinnovo della seggiovia di Conca Prevala portandola da 2 a 4 posti e il recupero della vecchia stazione di arrivo della funivia quale resort d’alta quota per le squadre olimpioniche di sci, mentre quella a valle dovrebbe diventare uno ski-bar. Infine Chiusaforte propone di migliorare la fruizione turistica anche il comprensorio del Montasio con un impianto a fune che parta da Sella Nevea.