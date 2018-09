Alle battute finali la campagna di raccolta cerealicola 2018 con le mietitrebbie che terminano di raccogliere il mais, la soia e l’ultimo girasole ancora in campagna. Ed è ora anche di tirare le somme sulla passata campagna cerealicola del 2017 a definitiva chiusura del ciclo con un quadro preciso di quanto raccolto e di come è stato utilizzato.



I dati dicono che nel 2017 in Friuli-Venezia Giulia è continuato il calo della superficie coltivata a cereali e in tale contesto lo scorso anno le superfici dedicate a soia (54mila ettari) hanno ‘battuto’ il mais (50mila ettari). La produzione complessiva di mais con 485mila tonnellate, comunque, soddisfa pienamente il fabbisogno della zootecnia regionale e infatti solo il 17% della granella prodotta, cioè 84mila tonnellate, è andata l’anno scorso alla filiera lattiero-casearia mentre il 50% della raccolta complessiva è uscita dalla nostra regione. Circa 15.000 ettari delle aree cerealicole sono impegnate dal sistema Biogas e, quindi, non destinate alle produzioni alimentari.



Per il 2018 sotto l’aspetto fitosanitario l’annata può dirsi soddisfacente grazie alle condizioni climatiche che fino a oggi sono state idonee. L’attacco da parte di muffe è stato modesto e limitato alle colture danneggiate dalla grandine, pertanto si è registrata un’assenza di micotossine nelle granelle. L’anno scorso la granella transitata per gli essiccatoi e poi esclusa dalla filiera zootecnica o alimentare era stata già poca e circa l’1,2%.



Sono queste in estrema sintesi le valutazioni fatte a raccolto in fase di ultimazione nell’incontro ospitato a Colloredo di Monte Albano dall’Agenzia di cluster Agrifood Fvg e organizzato dall’osservatorio regionale per la sorveglianza delle micotossine negli alimenti. Sono intervenuti il project manager di Agrifood Fvg Francesco Coletti, Enrico Costa dell’Associazione italiana essiccatori raccoglitori stoccatori di cereali e semi oleosi (Aires) e Bruno Tassan del Servizio veterinario della Regione.



La qualità della produzione 2018 risulta quindi buona grazie a una primavera fresca e dalla piovosità nella norma. A fine luglio sono apparsi degli attacchi fungini trattati correttamente e in fase di analisi non è stata riscontrata alcuna tossina.