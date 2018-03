Mercoledì 28 marzo, alle 18.30, nell’aula magna dell’istituto Magrini Marchetti di Gemona evento speciale di chiusura della quinta edizione delle ‘Lezioni Aperte’: ‘Senza sale non c’è storia (né geografia, né economia, né biologia…)’, lezione spettacolo degli studenti e intervento del professor Massimo Montanari, docente di Storia medievale e Storia dell’alimentazione all’Università di Bologna.

Il sale è un minerale molto comune, di uso quotidiano, indispensabile per il nostro organismo se usato con parsimonia. Tutti lo sanno. Meno noto è che il sale ha fatto costruire città e strade, ha fatto incontrare, e scontrare, stati; ha mosso proteste violente ma anche pacifiche, attraverso cui si sono rivendicati libertà e diritti. C’è stato un tempo in cui veniva usato come denaro e in cui persino lo si contrabbandava. Nel Friuli dominato dalla Serenissima, ad esempio, i contrabbandieri erano numerosi e pericolosi.

Nemmeno oggi ha smesso di essere il motore dell’economia: le saline o gli antichi siti di estrazione del salgemma sono diventati meta di un turismo che può coniugare aspetti culturali e ambientali ai piaceri della gastronomia, facendo muovere food trotter e gastronauti. Il continuo, quotidiano rapporto col sale è poi testimoniato dai numerosi modi di dire in cui esso compare, in tutte le lingue. I testi latini lo ricordano spesso, a riprova della sua importanza.

Sviluppandosi nel tempo e nello spazio, il percorso proposto quest’anno nella Lezione spettacolo accompagna alla scoperta di un elemento naturale oggi ritenuto di scarso valore ma estremamente prezioso.