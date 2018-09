Sarà un distributore a vetrina di Gruppo Illiria ad esporre per la prima volta il tramezzino con ingredienti Aqua, il marchio di qualità dei prodotti Ersa Made in Friuli Venezia Giulia.



Durante Friuli Doc, il distributore sarà posizionato nello stand Ersa di via Mercatovecchio: sarà possibile assaggiare in anteprima la merendaQA, lo speciale tramezzino realizzato solo con prodotti a marchio Aqua, prodotto da Friulana Panini, azienda del Gruppo. Questo preannunciando l’impegno futuro, che vedrà Illiria distribuire merendaQA nei propri distributori automatici, proponendo uno snack di qualità, con prodotti a Km zero e con ottimi valori alimentari che seguono le regole per un sano stile di vita.



Le tre proposte “friulane” della kermesse, presentate dalla ditta i-Reclame ideatore del progetto

Tre i gusti presentati a in via Mercatovecchio, tutti con nomi tipici friulani: dal Meni &Toni, con prosciutto cotto e Montasio, chiamato così perché vanno sempre insieme; lo Jacum, il vegetariano con stracchino di Venchiaredo e verdure grigliate, in onore a piazza san Giacomo, e per finire Il Vigi vegano con ceci, olive e pomodoro.



Studiato da chef e nutrizionisti

I gusti sono diversificati e ogni ricetta è studiata da uno chef per quanto riguarda il gusto, e da un medico dietista dal punto di vista nutrizionale. Tutto ciò per ottenere un corretto mix di elementi in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori in funzione della loro età e del loro stile di vita.

Gli ingredienti a marchio AQUA possiedono una certificazione che si ottiene solo ed esclusivamente se le caratteristiche rispondono a rigidi disciplinari tecnici fissati dall’ERSA. In aggiunta, all’interno della merenda, ne verranno poi inseriti degli altri scelti tra le aziende locali, anch’essi con elevati standard qualitativi.