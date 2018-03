#Stopalcibofalso al mercato di Campagna Amica in occasione di Ortogiardino. La Coldiretti con l’associazione dei produttori agricoli per l’intero periodo della fiera raccoglieranno le firme per chiedere all’Europa di rendere obbligatoria l’indicazione di origine degli alimenti. Ortogiardino sarà anche l’occasione per la prima uscita ufficiale degli Agrichef, i cuochi degli agriturismi del Friuli Venezia Giulia che hanno appena terminato il corso organizzato dall’associazione degli agriturismi di Terranostra e Campagna Amica.

Saranno loro che sabato, alle 11.30, in occasione dell’inaugurazione di Ortogiardino, al padiglione 3, nello stand di Campagna Amica proporranno le eccellenze contadine del territorio a chilometro zero con i prodotti delle aziende agricole che sono presenti in fiera.

“Sarà una vetrina del made in Italy locale", commenta il presidente della Coldiretti Cesare Bertoia. "Siamo orgogliosi di fare questa uscita ad Ortogiardino. Lanciare la petizione in questo contesto è ancora più importante, soprattutto con l’apertura degli Agrichef che sapranno mettere in luce quanto il nostro territorio di meglio offre”.

“Per l’intero periodo di Ortogiardino –spiega il direttore Antonio Bertolla- saranno undici le aziende che proporranno i loro prodotti che potranno essere degustati ed acquistati. La circostanza sarà ancora più stimolante perché vogliamo rafforzare la nostra alleanza tra mondo agricolo e i consumatori. Per questo chiederemo la firma ai visitatori della fiera, perché insieme ai consumatori intendiamo tutelare il vero made in Italy in Europa per difendere la nostra salute, la nostra economia, la nostra agricoltura contro le speculazioni sul cibo”, conclude Bertolla.

Queste le aziende agricole che rappresentano l’associazione di Campagna Amica ad Ortogiardino e dove si possono trovare i prodotti del territorio: San Gregorio di Castel D’Aviano (formaggi di capra); Pavan Antonino di Cordenons (salumi, ortaggi e frutta); Casula di Fiume Veneto (vino); Sorgi Mauro di Azzano Decimo (salumi); Andreazza Roberto di Budoia (cereali, farine e trasformati); La Sisile di Talmassons (formaggio Montasio biologico); Apicoltura Ornella di Zoppola (miele); Domini Albert di Sauris (confetture e sciroppi); Carpenedo Gianni di Cavasso Nuovo (cipolla rossa di Cavasso); La Genuina di Caneva (zafferano e confetture); Bertin Doriana di Travesio (salumi); Da Pieve Claudio di Porcia (radicchi invernali e canapa).