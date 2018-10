La Festa delle castagne, nata a metà degli anni ottanta da un’idea dell'associazione dei commercianti locali, con l'intento di ravvivare e promuovere le attività di via Cussignacco, darà il benvenuto all'autunno 2018, con una tre giorni dedicata a uno dei prodotti simbolo di questa stagione. Dal 12 al 14 ottobre ci sarà la possibilità, lungo tutta la via Cussignacco, in via Margreth e in via Ciro di Pers, di scoprire le numerose ricette che vedono la castagna protagonista assoluto: dai piatti tipici, all’abbinamento con il vino fermo, frizzante e con la ribolla, all'assaggio del miele, dolci e gelato fino ad arrivare alle tipiche caldarroste che si potranno gustare direttamente dalle bancarelle.

L'evento, oltre a divulgare e far conoscere le caratteristiche del mondo delle castagne, sarà caratterizzato da una serie di eventi collaterali, grazie all'organizzazione della Full Agency Grandi Eventi che, dopo il grande successo dell'edizione 2017 con centinaia di visitatori, ha confermato il format di questa festa d'autunno in una delle vie più tradizionali del capoluogo friulano, aumentando il numero degli espositori e presentando un ricco calendario artistico e d'intrattenimento collaterale.

Venerdì 12 ottobre ci sarà l'apertura degli stand e, alle 17, il taglio del nastro con la presenza di istituzioni e organizzatori. Dalle 20 musica con la band itinerante Furlans a manete. Sabato 13, dalle 18 fino a sera ci saranno Gli Amici della fisarmonica del Friuli Venezia Giulia, mentre domenica doppio show: ad aprire l'intrattenimento sarà lo spettacolo itinerante Ipanema Show Do Brasil (dalle 16 alle 18) e, a seguire fino alla mezzanotte, il gruppo Quella Sporca Dozzina.

A grande richiesta la Festa delle castagne 2018 diventa “In Tour”. Infatti, dopo l'apertura nel capoluogo friulano, sarà replicata anche a Mortegliano, in via Cavour, dal 19 al 21 ottobre, a Gradisca d'Isonzo dal 26 al 28 ottobre e a Maniago dal 16 al 18 novembre; altre ‘trattative’ sono in corso.

Per informazioni www.festadellecastagne.com