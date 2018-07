Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna da giovedì 26 a domenica 29 luglio nella nuova sede di piazza Primo Maggio la Festa della Birra Artigianale, una quattro giorni che coinvolge i produttori del Friuli Venezia Giulia, oltre a quelli nazionali ed esteri. La kermesse – organizzata da Flash Srl con il patrocinio del Comune di Udine – offrirà l'abbinamento tra gastronomia e degustazione di prestigiosi marchi di birra. Ogni sera, musica live con le band più amate.

Protagonisti Zahrebeer di Sauris, birrificio artigianale Toz di Cividale, birra artigianale Foglie d’erba di Forni di Sopra Dolomiti Friulane, la piemontese Dr. Barbanera, le “bionde” artigianali di Diciottozerouno da Novara, la birra Artigianale Baladin di Cuneo, il Birrificio Montelupo dalla Toscana, la birra Corti Veneziane dal Veneto e quella di Birraceca 82, che proporrà una birra di produzione della Repubblica Ceca e, inoltre, una gamma di birre artigianali americane.

Accompagneranno le degustazioni le proposte degli stand che presenteranno svariati prodotti gastronomici per tutti i palati: dalle fritture alle tagliate di carne, l’asado di manzo, patatine fritte e specialità locali e internazionali. Ogni birrificio metterà a disposizione del pubblico un mastro birraio che farà conoscere agli interessati l’arte di miscelare malto e luppolo all’acqua e illustrerà i segreti per ottenere un’ottima birra artigianale di qualità.

Nella quattro giorni dedicata alla birra, non potrà mancare naturalmente la musica: ogni sera dalle 21 spazio ad alcuni tra i gruppi musicali più amati che accompagneranno la manifestazione. Si parte giovedì 26 luglio con le Living Dolls, affermata cover band tutta al femminile che propone non solo Rock ma anche spesso e volentieri quel Pop che piace a tutte le generazioni in maniera mai scontata per il migliore gradimento del pubblico.

Venerdì 27 sul palco tra gli stand di Giardin Grande saliranno gli Special Guest. Sorretti da una potente sezioni fiati (il cardine della band), il loro repertorio spazia dal reggae al rock-steady-dance, al twist. E poi pezzi italiani anni 60 e 70 rivisti e rivisitati in chiave Special Guest.

Sabato 28 luglio, sempre dalle 21, musica con la Megabeat coverband che dal vivo per la gioia del pubblico di tutte le età esegue tutti i più grandi successi della musica pop mondiale da Michael Jackson a Bruno Mars, da Justin Timberlake a Pharrell Williams e tanti altri. Gran finale della Festa della Birra Artigianale domenica sera, quando le degustazioni saranno accompagnate dalle note degli Exes, cover band con tanta voglia di divertire...divertendosi: si definiscono amanti del pop-dance-rock-tanz-metallo, ma sempre eseguito a modo loro con la consapevolezza di essere sempre il cuore e l'animazione dello show, e quindi di riuscire a portarlo con successo fra la gente.

Gli stand saranno aperti giovedì 26 luglio dalle 18 all’1, mentre venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 luglio l'apertura sarà fissata alle 12 e la chiusura venerdì all’1 e sabato e domenica alle 2. L'ingresso alla manifestazione e agli spettacoli è libero e gratuito.