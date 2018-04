Acqua Dolomia, partner del Movimento Turismo del Vino Fvg, parteciperà alla 52esima edizione del Vinitaly dal 15 al 18 aprile a Verona. Le bottigliette della linea Pet Elegant, nella versione pocket da 250ml, accompagneranno le degustazioni organizzate dalle 107 cantine del Friuli Venezia Giulia. Dolomia sarà inoltre al fianco del Movimento Turismo del Vino Fvg nel lancio del concorso internazionale di vignette satiriche sul tema del vino “Spirito di vino”, giunto quest’anno alla sua 19° edizione.

Nella giornata del 18 aprile, 10 illustratori provenienti da tutta l’Italia gireranno tra gli stand con una t-shirt brandizzata Acqua Dolomia, per immortalare su carta, con l’ironia tipica della vignetta satirica, momenti e testimonianze raccolte in fiera.

“Acqua Dolomia è da anni partner del Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia", dichiara Gilberto Zaina, ceo di Sorgente Valcimoliana. "La nostra ricerca per il design della bottiglia e l’eleganza delle etichette, fanno sì che Acqua Dolomia venga scelta dal settore Horeca per la sua raffinata “mise enplace”, ma anche per le sue peculiari caratteristiche di eccezionale purezza e naturale alcalinità; qualità che rendono Dolomia, l’acqua perfetta per accompagnare ed armonizzare la degustazione dei migliori vini e cibi, sulle tavole dei più prestigiosi ristoranti”.

“Ora che il Concorso ha raggiunto la maggiore età, la sfida diviene sempre più importante", spiega Elda Felluga, Presidente del Movimento turismo del vino Friuli Venezia Giulia. "Siamo felici di essere al Vinitaly per il lancio della diciannovesima edizione e di avere a nostro fianco un partner importante come Acqua Dolomia. Questa manifestazione saprà valorizzare al meglio la sinergia tra Movimento Turismo del Vino e Sorgene Valcimoliana in un’ottica di rafforzamento del legame tra territorio e sistema produttivo”.