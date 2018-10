Acqua Dolomia è l’acqua ufficiale di Udinese Calcio 1896. Sorgente Valcimoliana rinnova il proprio supporto alla squadra per il campionato di Serie A TIM 2018-19, il nuovo accordo porterà Acqua Dolomia alla Dacia Arena di Udine attraverso la visibilità del marchio nei Led bordocampo e nei maxischermi. Acqua Dolomia inoltre fornirà al Club bianconero le pratiche bottigliette della linea Classic, nel formato 0,50 lt., che saranno disponibili per i giocatori, impegnati in allenamenti e partite e le eleganti bottiglie in vetro della linea Exclusive, che saranno sui tavoli dell’area Vip Hospitality, per armonizzare e donare piacevolezza nell’abbinamento con cibi e vini, durante le serate e gli eventi organizzati durante la stagione calcistica.

“Siamo molto lieti di confermare la nostra partnership con Udinese Calcio - dichiara Gilberto Zaina, Amministratore Delegato di Sorgente Valcimoliana srl - investiamo sul territorio e sosteniamo lo sport, riteniamo che l’Udinese sia un modello di eccellenza per il Friuli Venezia Giulia e nel management sportivo, con piani di sviluppo che hanno ricadute positive sul tessuto economico della nostra Regione. Quest’anno Acqua Dolomia sarà anche partner di Udinese Academy, un progetto che creerà nuove aree di collaborazione con la società bianconera, nel sostenere i nuovi talenti e valorizzando la crescita di giovani atleti. Siamo in campo per supportare la nostra squadra, assicurando la giusta idratazione dei calciatori e con la passione di sempre da tifosi!”.

"Siamo grati a Sorgente Valcimoliana - commenta il Presidente dell'Udinese Calcio Franco Soldati - per aver scelto di sostenerci anche in questa stagione. Attraverso il marchio Acqua Dolomia questa azienda, eccellenza della nostra Regione, accompagnerà i nostri calciatori sia durante le partite che nell'attività fisica quotidiana, e siamo particolarmente orgogliosi che la nostra partnership quest’anno si allarghi anche all'Udinese Academy, un progetto che abbiamo rinnovato e rilanciato, in cui crediamo molto e che rappresenta in più alti valori dello sport per i giovani. Affrontare quest’anno e queste sfide al fianco di un partner come Sorgente Valcimoliana ci dà forza e fiducia".

Acqua Dolomia, grazie alla particolare concentrazione di sali minerali buoni come calcio, magnesio, bicarbonato, è indicata per l'idratazione e per il mantenimento dell'equilibrio idrosalino negli atleti impegnati in sport di resistenza e fatica. Si caratterizza anche per essere una delle acque con la più alta concentrazione di ossigeno naturalmente disciolto, pari a 10.5 mg/l e con il pH alcalino, pari a 8.1, che la rendono particolarmente indicata per favorire il veloce recupero sportivo.