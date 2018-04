A fine marzo è partita la messa in onda della 4° stagione della seguitissima trasmissione Alessandro Borghese 4 Ristoranti anche sul canale del digitale terrestre TV8 e venerdì 27 aprile alle ore 21.30 - con replica il 4 maggio alle ore 22.30 - sarà la volta della puntata dedicata alle eccellenze enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia. Vincitore della gara, secondo il programma, per il miglior ristorante con annessa cantina vitivinicola del Collio e dei Colli Orientali, è Marco Zorzettig titolare del ristorante Wine&Beer Alturis a Cividale del Friuli, struttura aderente al progetto regionale Strade del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia.

Dopo una prima volta a Trieste e grazie alla collaborazione che PromoTurismoFVG ha costruito con la produzione del programma, Alessandro Borghese ha scelto di ritornare in Friuli Venezia Giulia a caccia del miglior ristorante con annessa cantina vitivinicola del Collio e dei Colli orientali del Friuli Venezia Giulia. Il noto cuoco e conduttore televisivo ha messo in gara il Castello Formentini a San Floriano del Collio, la Tenuta de Blasig a Ronchi dei Legionari, l’Osteria della Ribolla a Corno di Rosazzo e l’agriturismo Wine&Beer Alturis a Cividale del Friuli. L’appassionante sfida culinaria itinerante ha cambiato tema in ogni puntata e Borghese per il FVG ha scelto di premiare il Miglior ristorante con cantina ovvero il locale che propone la miglior offerta culinaria con un abbinamento enologico pensato dagli stessi produttori insieme ai gestori del ristorante stesso. Scelta indovinata, vista l’indole del territorio regionale coinvolto e l’impegno profuso nella creazione e promozione della Strada del Vino e dei Sapori coordinata da PromoTurismoFVG. E proprio l’agriturismo Wine&Beer Alturis a Cividale del Friuli, uno tra gli aderenti al progetto, è risultato vincitore della gara.

La puntata dedicata al Friuli Venezia Giulia ha già riscontrato un notevole successo in quello che è il secondo programma più visto su Sky: nella sua prima messa in onda su Sky Uno HD, lo scorso 20 febbraio, è stata infatti seguita da 410.000 telespettatori, una fra le migliori puntate della stagione.