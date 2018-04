Baccalà alla vicentina, Baccalà in umido alla veneziana, baccalà in umido della nonna alla veneta, baccalà in tocio: tutte le ricette che si trovano in Internet farebbero pensare che questo merluzzo è proprio del Veneto. In realtà non è così. Il lungo viaggio del patrizio veneziano Pietro Querini, iniziato nel gennaio 1432, e naufragato fortuitamente sulle coste della Norvegia, fece conoscere nella Serenissima il baccalà. Il suo viaggio, però, si concluse in Friuli, precisamente a Visinale di Pasiano, dove ancora oggi vivono suoi discendenti. Proprio nel borgo pordenonese è nato, in suo onore, l’ultimo dei Bacalà Club affiliati alla Venerabile Confraternita vicentina, il primo in terra friulana. Querini salpò da Creta con la sua nave carica di vino Malvasia e altre mercanzie di valore da vendere nelle Fiandre. A causa delle tempeste atlantiche, però, l’imbarcazione naufragò e i superstiti trovarono soccorso nell’arcipelago norvegese delle Lofoten, oltre il circolo polare artico. Gli abitanti si presero cura dei naufraghi per quattro mesi. L’equipaggio poté conoscere, così, le usanze alimentari locali.

“I stocfisi – si legge nella relazione che Querini fece al senato veneziano al suo ritorno - seccano al vento e al sole senza sale, e perché sono pesci di poca umidità grassa, diventano duri come legno. Quando si vogliono mangiare li battono col roverso della mannara, che gli fa diventar sfilati come nervi, poi compongono butiro e specie per darli sapore: ed è grande e inestimabile mercanzia per quel mare d’Alemagna”.

Quando tornarono in patria, poterono far così conoscere un ingrediente entrato, nel corso del tempo, nella tradizione sia veneta, sia friulana. La famiglia Querini, infatti, a Visinale di Pasiano di Pordenone aveva una casa di campagna e fino a un secolo fa l’odore del baccalà cucinato si spandeva ovunque. In Friuli, però, non in Veneto.