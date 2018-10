Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele si è aggiudicato la medaglia d’argento nella categoria Best Typical Product on Digital secondo i dati della ricerca The Italian Data Flavour 2018 realizzata da Fiera Bolzano, che, attraverso un puntuale studio, ha analizzato il grado di digitalizzazione della ristorazione stellata italiana e dei consorzi di tutela. La premiazione dei vincitori si è svolta lunedì 15 nel capoluogo del Trentino Alto-Adige.

L’indagine The Italian Data Flavour è stata ideata e realizzata da Fiera Bolzano, in collaborazione con Noonic, agenzia padovana di consulenza strategica specializzata in ambito digital. La consegna dei riconoscimenti si è svolta proprio in concomitanza con l’inizio della fiera Hotel, evento dedicato ai professionisti dell’hôtellerie e della ristorazione.

La ricerca è nata dalla necessità di capire e analizzare nel dettaglio il trend di digitalizzazione che sta interessando in maniera sempre più importante il mondo della ristorazione e della produzione alimentare di alta qualità, studiando come queste realtà, espressione dell’eccellenza del Made in Italy, si stiano adeguando, migliorando la propria presenza digitale nel web.

Un sito internet ricco di contenuti e ben indicizzato, una pagina Facebook aggiornata con grande frequenza e profili Instagram e Twitter attraverso cui dialoga tutti i giorni con migliaia di follower: questi i parametri che hanno consentito al Consorzio del Prosciutto di San Daniele di trovarsi sul podio dei Best Typical Product on Digital 2018, insieme al Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola Dop e al Consorzio di Tutela Patata di Bologna Dop.

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele presta molta attenzione alla gestione delle proprie properties social (Facebook, Twitter, Instagram) e al sito internet istituzionale (www.prosciuttosandaniele.it), garantendo coerenza nella comunicazione - sui vari canali - dei valori insiti del Prosciutto di San Daniele. L’obiettivo è quello di trasmettere al consumatore finale, attraverso un linguaggio ispirazionale e immediato, le caratteristiche qualitative del prodotto, la convivialità del consumo e il tesoro di una tradizione artigianale fatta di gesti gentili che si ripetono uguali da generazioni. Caratteristiche che rendono davvero ineguagliabile la DOP fiore all’occhiello del Friuli Venezia Giulia.

La medaglia d’argento nella classifica dei Best Typical Product on Digital 2018 secondo The Italian Data Flavour è il riconoscimento della giusta direzione intrapresa dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele sulla strada della comunicazione digitale, nel rispetto del delicato equilibrio tra tradizione e novità: da un lato il mondo di valori del Prosciutto di San Daniele Dop e il forte legame con il comune friulano in cui ha origine, dall’altro un racconto digital innovativo e moderno.