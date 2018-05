Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele rinnova l’appuntamento con Aria di Festa, la storica manifestazione dedicata all’eccellenza friulana, che si terrà dal 22 al 25 giugno a San Daniele del Friuli, realizzata in collaborazione con la Regione, PromoTurismoFvg, il Comune di San Daniele e Pro San Daniele. Madrina della 34esima edizione della kermesse sarà Diletta Leotta, nota conduttrice televisiva, che si cimenterà nel classico taglio della prima fetta, che da sempre rappresenta il momento più atteso della cerimonia di apertura.

Dopo l’inaugurazione di venerdì 22 giugno, alle 19, in piazza Duomo a San Daniele del Friuli, Aria di Festa proseguirà nel piccolo centro in provincia di Udine durante tutto il weekend con un ricco calendario di eventi culturali, lezioni di cucina, degustazioni e attività per conoscere il territorio.

Nei quattro giorni di kermesse, i ristoranti, i locali e i prosciuttifici aperti ai visitatori trasformeranno la cittadina friulana in un percorso enogastronomico alla scoperta del Prosciutto di San Daniele Dop, con l’intento di far vivere in prima persona il profondo legame tra questa eccellenza italiana e il territorio in cui viene prodotta, e offrire un’esperienza sensoriale unica e a 360 gradi. Immancabili, anche, gli appuntamenti con le degustazioni per imparare ad apprezzare al meglio il prodotto, come riconoscerlo, affettarlo e conservarlo.

Le vie del centro, inoltre, saranno animate da caratteristici stand gastronomici che offriranno ai visitatori assaggi di San Daniele Dop in deliziose combinazioni con altri prodotti tipici del territorio e in abbinamento a vini e birre. Nel Parco del Castello verrà allestita anche un’area dedicata ai produttori, “Prosciuttifici in Castello,” che racconteranno e sveleranno i segreti del San Daniele Dop nel corso delle giornate della kermesse.

In programma come di consueto corsi con maestri di cucina che illustreranno come utilizzare il Prosciutto di San Daniele per realizzare piatti raffinati e ricchi di gusto. Quest’anno, inoltre, due ospiti speciali si esibiranno in imperdibili cooking show, sabato 23 e domenica 24 giugno: Erica Liverani e Lorenzo De Guio, rispettivamente vincitrice e 3° classificato della quinta edizione di MasterChef Italia, proporranno delle ricette sfiziose e creative rese uniche dalla dolcezza e raffinatezza del San Daniele Dop.

Per quanto riguarda il calendario degli appuntamenti culturali previsti nel corso del weekend, nelle giornate di sabato e domenica sono in programma eventi e incontri con importanti nomi del mondo della cultura, dello spettacolo, della gastronomia, della musica e del teatro, tra cui Lodovica Comello, Gianfranco Vissani, Morgan e Valentino Corvino, Lella Costa, Giuseppe Battiston e Piero Sidoti.

Ad anticipare la celebre manifestazione friulana, dopo il grande successo della scorsa edizione che ha coinvolto dieci città italiane per oltre 60 eventi, torna anche quest’anno “Aria di San Daniele”, la versione itinerante della storica manifestazione, che da maggio a dicembre porterà l’eccellenza e la convivialità del Prosciutto di San Daniele Dop in selezionati locali delle principali città e più frequentate località turistiche estive e invernali della penisola, con un calendario di oltre 50 appuntamenti.

Prima tappa del tour, iniziato ieri, è la cosmopolita Milano con 14 appuntamenti. Nel corso delle serate-evento, il Consorzio offrirà agli amanti dell’aperitivo la possibilità di degustare e assaporare l’inimitabile delicatezza del San Daniele, affettato al momento, con taglio a mano o sottilissimo con taglio a macchina. Un oste, inoltre, racconterà al pubblico le caratteristiche di un prodotto quale il Prosciutto di San Daniele Dop, simbolo del Made in Italy in tutto il mondo. Dopo la tappa di Milano, il tour proseguirà a giugno Verona, a luglio a Firenze e Jesolo, Gallipoli ad agosto, Torino a settembre, Bari a ottobre per poi concludersi nel mese di dicembre a Napoli, Corvara e Cortina.

Partner d’eccezione supporteranno la manifestazione: Paulaner, la birra di Monaco di Baviera, Goccia di Carnia, l’acqua minerale naturale del Friuli Venezia Giulia, Latterie Friulane, azienda produttrice del Montasio Dop4 e Berkel, brand che realizza affettatrici, coltelli e accessori per il taglio.

“Aria di Festa e la sua versione itinerante di Aria di San Daniele – che nella sua prima edizione ha ottenuto un ottimo risultato in termini di pubblico e consumi - rappresentano un’importante occasione per il Consorzio e più in generale per la cittadina di San Daniele del Friuli di far conoscere e apprezzare la Dop friulana” afferma Mario Emilio Cichetti, Direttore Generale del Consorzio. “Il 2018, inoltre, è un anno significativo per il Consorzio per quanto riguarda le attività promozionali e di comunicazione. Si sta avviando il nuovo piano di comunicazione il cui obiettivo è quello di raccontare il “mondo del San Daniele” in maniera più ispirazionale. Per questo è stato realizzato anche un nuovo video istituzionale da cui sono stati estrapolate delle versioni per la campagna adv televisiva, on-air dal 20 maggio, e per la campagna digital e social. È stata avviata, inoltre, a partire già da alcune settimane tutta la nuova attività di comunicazione che coinvolge tutte le properties social del Consorzio e il sito istituzionale”.

Tutti gli aggiornamenti sull’appuntamento a Aria di San Daniele e sul calendario delle tappe del tour sono disponibili sul sito www.ariadisandaniele.it.