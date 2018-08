Saranno Capriva del Friuli e Casarsa, venerdì 3 agosto, ad aprire l'edizione 2018 della rassegna "Calici di stelle", organizzata dalle associazioni Città del Vino e Movimento Turismo del Vino in occasione della notte di San Lorenzo. In Friuli Venezia Giulia l’atteso evento estivo coinvolgerà dal 3 al 13 agosto ben 14 comuni “città del vino” di tutte e quattro le province, quattro in più rispetto allo scorso anno.



A Capriva, nel cuore del Collio, venerdì 3 agosto dalle ore 19.30 fino a tarda notte, nei meravigliosi giardini e stanze di quella che un tempo fu la sede estiva dell'Arcivescovo di Gorizia, e nelle cantine che poi videro nascere la viticoltura moderna che tutti conoscono grazie alla visione di Mario Schiopetto, si avrà modo di degustare gli straordinari vini dell'Azienda Agricola Schiopetto, (via Palazzo Arcivescovile 1) oggi proprietà della famiglia Rotolo, assieme a quelli di altre aziende del Collio, abbinati a stuzzichini e delizie del territorio. Ad accompagnare la serata, la consueta tavola rotonda: "Giovani: il territorio come risorsa imprenditoriale", alle 19.30 condotta dal prof. Francesco Marangon. A seguire l'esibizione dei gruppi giovanili "Cinque uomini sulla cassa del morto", alle ore 20:45, e "Freevoices", alle 22 (info: tel. 3457489879).



A Casarsa, venerdì alle ore 21, nel Giardino di Palazzo Burovich de Zmaievich la grande musica swing colora con emozioni ed atmosfere suggestive; a seguire, "Eravamo tutti sognatori", lettura scenica del romanzo di John Fante "1933 un anno terribile", di e con Paolo Patui, e lo swing d'epoca eseguito dalla Pordenone Big Band (info: tel. 0434871031). Calidi cdi Stelle prosegue, per questo comune, lunedì 6 agosto, alle 21.15, nel Giardino di Palazzo De Lorenzi Brinis, con la proiezione del film noir "Finché c'è Prosecco c'è speranza", regia di Antonio Padovan, con Giuseppe Battiston. Un’intrigante e coinvolgente indagine ambientata tra le affascinanti colline venete.



Ecco tutti gli appuntamenti previsti in regione:

PREPOTTO e DOLEGNA DEL COLLIO (Udine) 4 agosto, dalle ore 19.30 alle 23. L'evento, in collaborazione con il Comune di Dolegna del Collio, avrà luogo sul ponte dello Schioppettino, in Località Albana, punto di incontro tra i due comuni che si distinguono per l'eccellenza vitivinicola. L'intento è la celebrazione dello Schioppettino di Prepotto e della Ribolla Gialla di Dolegna. L'offerta enologica sarà accompagnata da prodotti gastronomici delle attività produttive e di ristorazione locale, il tutto con l'accompagnamento musicale. INFO: tel. 3337704167 - sindaco@comune.prepotto.ud.it - Tel. 3338369990 - comune.dolegnadelcollio@certgov.fgv.it



PREMARIACCO (Udine) - 6 agosto, dalle ore 19.30 alle 24. Serata nei giardini della villa Rocca Bernarda ad Ipplis di Premariacco, dedicata alla degustazione di vini della zona e non ed alla degustazione di piatti tipici, allietata da intrattenimenti musicali. INFO: tel. 3462790793.

asgnach-assessore@com-premariacco-regione.fvg.it - www.comune.premariacco.ud.it



CORNO DI ROSAZZO (Udine) - 8 agosto, dalle ore 19.30 alle 24. Nella splendida cornice di Villa Nachini Cabassi, al calar della sera, gli enoturisti potranno assaporare i vini dei Colli Orientali del Friuli, accompagnati dalle prelibatezze gastronomiche preparate dagli agriturismi e trattorie del territorio. Inoltre potranno degustare i vini da vitigni autoctoni delle zone di produzione dei Colli Orientali, del Collio, dell'Isonzo e della Brda, tutti vini prodotti tra Italia e Slovenia lungo il 46° parallelo. Con la collaborazione del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, scopriremo la storia degli illustri antenati, i Longobardi e l'iconografia del tempietto longobardo con i suoi tralci vitinei, il tutto coccolati da un accompagnamento musicale, alla scoperta delle bellezze del territorio, comodamente seduti sotto un cielo stellato a fianco delle profumate rose del Chiostro. INFO: tel. 0432753568.

infopoint@iatcolliorientalidelfriuli.it - www.colliorientalidelfriuli.it



LATISANA (Udine) 9 agosto, dalle ore 18 alle 24. L'iniziativa rientra tra le manifestazioni più attese dell'estate nella città di Latisana. Un incontro meraviglioso da vivere tra proposte culinarie tipicamente friulane e incantevoli scenari del fiume Tagliamento. Le luci soffuse delle candele accompagneranno i deliziosi banchetti e le degustazioni offerte dalle aziende vitivinicole della zona Doc Friuli Latisana, lungo la suggestiva passeggiata che incornicia il corso del fiume. In più, novità esclusiva di quest'anno, il fascino retrò del lungofiume si movimenta con la partecipazione delle bellezze più ricercate di Miss Italia. INFO: tel. 0431521550.

info@prolatisana.it - turismo@prolatisana.it - www.prolatisana.it - www.comune.latisana.ud.it



TORREANO (Udine) - 9 agosto, dalle ore 19.30 alle 24. Presso il Parco dello Scalpellino di Torreano, e in caso di maltempo presso il Centro Civico Polifunzionale "Sorelle Perini" di Torreano. INFO: tel. 3336374630 assessore Germano Monutti. germanomonutti@gmail.com - www.comune.torreano.ud.it



BUTTRIO (Udine) - 10 agosto, dalle ore 19.30 alle 24. Nella suggestiva cornice di Villa Toppo Florio (via Morpurgo 8), sotto le stelle cadenti della notte di San Lorenzo, Buttrio offre agli ospiti un assaggio dei suoi migliori prodotti enologici. Durante la serata, arricchita da visite guidate al Museo della Civiltà del Vino, non mancheranno l'accompagnamento musicale e, per i più piccoli, l'appuntamento con l'Ora del Racconto sotto le stelle a cura della Compagnia dei Libri della Biblioteca comunale. INFO: tel. 0432676114 Comune - 0432673511 Pro Loco - 3405218540 assessore delegato a Calici di Stelle.

cultura@comune.buttrio.ud.it - floreaniniarianna@hotmail.it



GRADISCA D'ISONZO (Gorizia) - 10 agosto, dalle ore 19.30 fino a tarda notte. Apertura stand con degustazioni di prodotti enogastronomici e vini delle Cantine locali. Alle ore 21 concerto nella serata delle stelle cadenti, un viaggio tra le più belle melodie dell'altri secolo, arrangiate ed interpretate in versione leggero-jazzistica dalla voce di Letizia Ranalleta, dalla tromba di Giuseppe Minin e dalle tastiere di Giulio Scaramella. Corte Marco D'Aviano presso Palazzo Torriani.

INFO: tel. 0481967911 - www.comune.gradisca.go.it



DUINO AURISINA (Trieste) - 10 agosto, dalle ore 19.30 alle 24. Nella notte di San Lorenzo nel Giardino della Casa Rurale si svolgerà una mostra mercato dei prodotti vinicoli locali, del Carso, della provincia di Trieste, del Collio Goriziano e del Carso Sloveno. Le degustazioni saranno guidate da sommelier che spiegheranno al pubblico le note caratteristiche dei vini offerti dai produttori; gli assaggi di vino saranno accompagnati da portate di finger food. Oltre ai produttori di vino prenderanno parte all'evento i produttori di olio e di formaggi. La serata sarà allietata da musica. L'evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco Mitreo. INFO: tel. 3485166126

prolocoaurisina@libero.it - www.comune.duino-aurisina.ts.it



SEQUALS (Pordenone) 10 agosto, dalle ore 20.30. Concerto per pianoforte e clarinetto del Duo Puglia Meloni, in programma fantasie d'opera e musica Klezmer, a Villa Savorgnani di Lestans di Sequals. INFO: tel. 3396203018 - francesco.sequals@gmail.com - www.prolocosequals.it



BERTIOLO (Udine) – 10 agosto. La Pro Loco Risorgive Medio Friuli propone Calici di Stelle presso l'Enoteca di Bertiolo, luogo di atmosfera agreste, presente fin dal 1700. Durante il corso della serata, all'interno dell'Enoteca, degustazione di cibo abbinato al vino; all'esterno del bel cortile dell'Enoteca, un gruppo musicale di jazz allieterà la serata, per gli ospiti una conviviale bicchierata sotto le stelle. Ogni anno, inoltre, si premia una persona meritevole con il riconoscimento "Stelis di chenti".

INFO: tel. 0432914014 - info@bertiolo.com



AQUILEIA (Udine) - 12 e 13 agosto, dalle ore 19 alle 24. Ad Aquileia, per due serate, nella splendida cornice di Piazza Capitolo e della Basilica Patriarcale, il vino farà da protagonista, accompagnato da degustazioni dei sapori dell'Agro Aquileiese, oltre che da varie e interessanti proposte. I partecipanti all'evento potranno prendere parte a itinerari notturni tra le bellezze archeologiche e storiche di Aquileia, città Unesco: una visita esperienziale alla ricerca di storie e leggende di un antico territorio. INFO: tel. 3452497004 - saperiesapori.aquileia@gmail.com