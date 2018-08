Un'occasione da non perdere per aggiornarsi su aspetti tecnici, di gestione e marketing, con l'obiettivo di migliorare il business e le performance della propria attività in campo agrituristico, ma anche per promuovere la propria azienda alla presenza di qualificati buyers stranieri.

La offre alle aziende del Friuli Venezia Giulia l'Ersa, l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, che prevede di essere presente, in collaborazione con PromoTurisimoFvg, all'edizione 2018 di AGRIeTOUR (www.agrietour.it), il Salone nazionale dell'agriturismo e dell'agricoltura multifunzionale, in programma il 15 e 16 novembre 2018 alla Fiera di Arezzo.

La rassegna, dedicata ad argomenti di attualità trattati dai maggiori esperti dell’agriturismo italiano, propone un ciclo di aggiornamenti di alto profilo tecnico (livello di Master) riservato agli operatori del settore ed eventi collegati ai prodotti agroalimentari, essendo stato proclamato il 2018 l’anno internazionale del cibo italiano.

Ersa, da sempre attenta all'aspetto della formazione della classe imprenditoriale e degli operatori nel campo agroalimentare, ma anche alle opportunità di promozione delle imprese e dei loro prodotti e servizi, ha già invitato tutte le aziende del settore agrituristico e le fattorie didattiche e sociali del Friuli Venezia Giulia a partecipare a questa straordinaria occasione di crescita e di aggiornamento, considerando che i corsi saranno tenuti dai massimi luminari a livello italiano in questo ramo del sapere.

Per le aziende, anche quelle che non avessero ricevuto la mail di avviso di partecipazione ad Agri&Tour, è ancora possibile scaricare il modello, compilarlo e restituirlo a Ersa via e-mail all'indirizzo: sito.agriturismo@ersa.fvg.it, per iscriversi e confermare la partecipazione.

Appuntamento annuale di riferimento per tutti gli agriturismi italiani, questa manifestazione è l’unico evento di rilevanza nazionale per incontrare il mercato professionale, valorizzare il settore e la cultura dell’ospitalità rurale, promuoverne l’aggiornamento tecnico e formativo, le tecnologie e le forniture. C'è anche la possibilità di presentare l’offerta agrituristica italiana a qualificati operatori internazionali provenienti da paesi di riferimento per il turismo del nostro Paese, e sempre alla ricerca di nuove proposte da includere nei loro cataloghi e pacchetti. Il salone include una sezione – tutta da scoprire -riservata ad attrezzature tecniche, macchinari, prodotti e servizi dedicati all’agriturismo e alle aziende agricole. Nonché corsi dedicati alla gestione del verde, degustazioni, laboratori didattici per bambini e ragazzi, un campionato di cucina contadina, un concorso fotografico, cooking show e molto altro ancora.