Dal 13 al 16 settembre torna a Udine Friuli Doc, la rinomata manifestazione enogastronomica del Friuli Venezia Giulia giunta ormai alla 24esima edizione. Ai suoi ospiti, Friuli Doc 2018 non riserverà solo la scoperta di tanti sapori, ma li accompagnerà in una quattro giorni di divertimento tra musica, mostre e spettacoli. Anche quest’anno è previsto, infatti, un ricco cartellone di eventi che raggiungerà il clou con un concerto finale di grande effetto in piazza Libertà.

Per l’evento conclusivo, la nuova Amministrazione Comunale, nella veste dell’assessore alle Attività produttive, Turismo e Grandi eventi Maurizio Franz, ha voluto ospitare nel cuore della città di Udine la voce unica e inconfondibile di Anna Oxa. Lo spettacolo, in programma domenica 16 settembre alle 21.30 in piazza Libertà, sarà a ingresso gratuito. La nota cantante italiana farà tappa a Udine con il tour estivo “Voce sorgente”, il nuovo spettacolo che la vede ripercorrere i brani più significativi della sua carriera, riarrangiati ex novo da un sestetto composto da flauto, violoncello, chitarra, basso, tastiera, batteria e percussioni.

"Siamo felici di essere riusciti a portare a Udine, per la prima volta, Anna Oxa, un’artista di livello internazionale, molto amata dal grande pubblico, che con il suo talento saprà certamente essere di grande richiamo per Friuli Doc 2018, un’edizione che si caratterizzerà anche per l’alto contenuto qualitativo dei prodotti e delle proposte culinarie", commenta Franz.

L’artista sarà accompagnata sul palco da sei musicisti in un medley delle sue canzoni di maggior successo che hanno fatto emozionare e continuano a coinvolgere il grande pubblico. Sarà l’occasione unica per ripercorre i momenti di una carriera strabiliante – Anna Oxa ha partecipato 14 volte al Festival di Sanremo, collezionando anche ben 2 vittorie -, una vita musicale intensa, a cui si sono aggiunte collaborazioni con i più grandi nomi della canzone italiana come Giorgio Gaber, Rino Gaetano, Fausto Leali, Lucio Dalla e Ivano Fossati.

"Voce Sorgente è uno spettacolo irripetibile, lo spettacolo dell’acqua, lo spettacolo della voce che non passa due volte nello stesso canto… - dichiara il management dell’Artista Anna Oxa, Oxarte. - Come un pugno di terra per un solo seme, un solo seme per un solo germoglio, così l’artista ha un solo canto per una sola canzone e un solo spettacolo per una sola serata. Le canzoni non sono repertorio, sono urgenza sorgiva". Lo spettacolo ha la direzione artistica di Anna Oxa.

IL TEMA DI FRIULI DOC 2018. Per la sua 24esima edizione, Friuli Doc si presenta con un nuovo tema ben sintetizzato nel claim “Buon cibo, grandi virtù”. Volto a valorizzare la scelta di prodotti e del cibo di qualità, il nuovo tema si presenta anche con una immagine grafica inedita, realizzata dallo studio Anthes, e gioca con ironia con uno dei simboli più conosciuti di Udine, l’angelo del castello, che per l’occasione sostiene fiero un’enorme forchetta attorniato da diversi simboli della tradizione e del paesaggio locali.