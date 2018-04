Sono passati 11 anni da quando il Comitato Vite del Ministero delle Politiche agricole diede il proprio assenso al fatto che la denominazione Tocai non fosse più usata per questo vino friulano. La ferita è ancora aperta, ma adesso si rischia un altro furto. Il Veneto vuole mettere le mani anche sulla Ribolla gialla. Ma il Friuli-Venezia Giulia non ci sta e a prendere le difese di questa varietà, presente sul nostro territorio da 800 anni è anche l’enologo Paolo Valdesolo.

“E’ vero. Il Veneto - spiega - vuole prendersi la Ribolla, immagino come vitigno da affiancare al Prosecco. Ma esiste una legislazione, per la quale il vitigno Ribolla è riconosciuto soltanto in Friuli Venezia Giulia. Esiste un disciplinare, per il quale la Ribolla si può fare come Doc, come Igt (Indicazione geografica tipica), e come Dop (Denominazione di origine protetta) soltanto nella nostra regione. Poi c’è la Ribolla generica, che non è quella delle Venezie o del Friuli-Venezia Giulia e tanto meno la Ribolla gialla.

“La generica può essere venduta in tutta Italia e all’estero. Ma in collina si possono raccogliere al massimo 70-80 quintali ettaro, in pianura 140-150. E se si rispettasse la Doc attuale si dovrebbe scendere. Soltanto abbassando la produzione si manterrebbe e rispetterebbe la qualità. E la qualità paga”.

In Friuli-Venezia Giulia ci sono 1.500 imbottigliatori, tra i quali cooperative e aziende private. “Io guardo al 70-80 per cento delle piccole aziende – spiega l’enologo - che vogliamo salvare. Noi non dobbiamo confrontarci con nessuno, dobbiamo tutelarci e tutelare chi vuole Ribolla gialla del Fvg, non Ribolla Italia. La Ribolla Italia è prodotta nel nostro Paese al 60 per cento, il 40 per cento all’estero. Il mio consiglio è quello di tornare alla Ribolla prodotta solo nel nostro Friuli. Bisogna rispettare la qualità, se vogliamo capitalizzare il vitigno e ricavare denari”.

Per aumentare la produzione in campo di mescola con altre varietà. I veneti comprano il vino friulano a 1,50 e lo rivendono a 2,50

In questo senso Valdesolo fa un esempio calzante. “Quattro anni fa la produzione si era aperta al Veneto e all’Emilia. I vivai compravano da noi e poi vendevano fuori sotto altro nome. Chi impianta 4.000 barbatelle di Ribolla gialla non può avere 100-400 quintali ettaro. Il massimo è 150, perché questa è un’uva delicata. Quindi, per raggiungere la quantità desiderata, i vivai coprono la differenza aggiungendo altre varietà”.

Ne va della qualità. “Dobbiamo prendere esempio - conclude Valdesolo - da Bolzano e dal Trentino. Già 35 anni fa hanno investito sull’immagine del loro territorio. Vengono a comprare da noi i nostri vini più pregiati a 1,50 euro al litro e poi li rivendono a 2,50. Bisogna tutelare il proprio vitigno, calmierare la produzione e arrivare a un nuovo disciplinare che tuteli innanzitutto la qualità”.