Il balcone del Friuli apre ancora una volta le sue porte per celebrare il frutto simbolo dell’Autunno: a Valle di Soffumbergo (chiamato nel dialetto sloveno locale Podcirku), borgo storico del Comune di Faedis il 20 e 21 ottobre si concluderà la tradizionale Festa delle Castagne e del Miele di Castagno. Il programma, tra escursioni, musica, divertimento, sport e tante specialità da gustare, è curato dalla Pro Loco paesana, la più piccola d’Italia. Nelle giornate precedenti la festa ha visto un costante afflusso di pubblico, soprattutto nel secondo soleggiato weekend, tanto che le porzioni di castagne servite sono state 5 mila.



Sabato 20 ottobre al pomeriggio raccolta di castagne nel bosco per tutti (per la felicità soprattuto dei più piccoli) e domenica 21 sempre nel pomeriggio invece è prevista una camminata guidata gratuita della durata di circa 2 ore in varie zone del Soffumbergo. Castagne protagoniste anche nel menù dei festeggiamenti. Oltre alle caldarroste e al miele di castagno, ci sono dolci alle castagne, gelato alle castagne al fianco di specialità come carne alla griglia, frico alle castagne e tante altre bontà. In più ricca enoteca con vini locali e intrattenimento musicale folk.



“Aspettiamo tutti come ogni anno qui da noi - ha dichiarato il presidente Gian Franco Specia - con tante proposte per tutte le età. Far vivere Valle nel rispetto delle sue tradizioni, della sua storia, dei suoi valori: questo il nostro proposito, puntando a fare Pro Loco in modo sano, trasmettendo valori universali con l’esempio dei nostri volontari laboriosi e concreti”.



La manifestazione ha la qualifica di Ecofesta per l’impegno nel rispetto dell’ambiente che attua. Gode del patrocinio e sostegno del Comune di Faedis e del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia e della collaborazione della Pro Loco Campeglio, Associazione volontaria fra i Viticoltori del Refosco di Faedis, Asd Dopolavoro Ferroviario di Udine, Cai Faedis e Pedrosa Spirits. Prezioso anche il sostegno di CrediFriuli.



RACCOLTA DI CASTAGNE - Ogni sabato della manifestazione alle 14.30 passeggiata nel bosco per la raccolta gratuita di castagne. Partenza dalla piazza di Valle in direzione dei boschi della Julia Marmi. All’ingresso del bosco ci sono ampi parcheggi e da qui i partecipanti verranno accompagnati. Si consigliano calzature adatte, guanti, cestini o zainetti per la raccolta.



UNA VALLE DI NATURA - Ogni domenica pomeriggio invece è prevista una camminata guidata gratuita della durata di circa 2 ore in varie zone del Soffumbergo. Partenza alle 14 dalla piazza di Valle. Domenica 21 ottobre camminata dal San Lorenzo a Borgo Pedrosa. Tutte le camminate sono realizzate in collaborazione con Pro Loco Campeglio, Julia Marmi, Cai Faedis ed Ermenegildo Roiatti.



TANTE DELIZIE DA GUSTARE - Castagne protagoniste nel menù dei festeggiamenti. Oltre alle caldarroste e al miele di castagno, ci sono dolci alle castagne, gelato alle castagne al fianco di specialità come carne alla griglia, frico alle castagne e tante altre bontà. In più ricca enoteca con vini locali e intrattenimento musicale folk.



TERZO WEEKEND - Sabato 20 ottobre apertura dei chioschi alle 12, alle 12.30 pranzo offerto a tutti gli ultra 70enni residenti nel Comune di Faedis. Alle 14.30 raccolta gratuita di castagne nel bosco. Dalle 17 pomeriggio e serata danzante con il gruppo Alpentrio, alle 21 memorial Maurilio Zuanigh di morra con il gruppo Immorralmente donna. Domenica 21 ottobre gran finale. Apertura dei chioschi alle 8.30 e alle 9 partenza della Marcia fra i castagneti di Valle - XXVI Memorial Giorgio Grison con l’Asd Polisportiva Dlf Udine. Alle 11.30 degustazione guidata del Refosco di Faedis con l’Associazione volontaria fra i Viticoltori del Refosco di Faedis. Alle 13 per i bimbi ecco i pony del Fabietto fans club. Alle 14 partenza della camminata alla scoperta dei dintorni di Soffumbergo dal monte San Lorenzo a Borgo Pedrosa con la Pro Loco Campeglio. Dalle 14.30 pomeriggio e serata in musica con Alvio & Elena fino alla chiusura dei festeggiamenti.