Tutto pronto per il Consorzio Montasio a Friuli Doc, l’attesissima kermesse enogastronomica friulana che tra musica, incontri e degustazioni guidate dedicate al formaggio saprà regalare saporite emozioni. Nell’elegante salotto di piazza San Giacomo, in una speciale location, curata dal Comune in collaborazione con Ersa, tra venerdì e domenica ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. Da segnalare domenica 16, dalle 17 alle 18 l’appuntamento con lo chef stellato Emanuele Scarello che incanterà il pubblico con uno dei suoi attesissimi show cooking.

Per gli appassionati del formaggio venerdì 14 dalle 11 alle 12 nell’area Degustazione dell’Ersa in via Mercatovecchio è programmata invece una degustazione guidata. Degustazioni che diventano davvero appaganti grazie alla guida di un tecnico dell’Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio, Onaf che aiuta a scoprire i profumi e le sensazioni tattili e gusto-olfattive del formaggio Montasio.

Prosegue intanto anche il tour itinerante di degustazioni e aperitivi ideato dal Consorzio di tutela del formaggio Montasio dop per far apprezzare sempre più la qualità e la genuinità di questa eccellenza anche fuori dai confini regionali. Un tour che toccherà altre città del nord Italia con la possibilità di degustare il Montasio accompagnato da pregiati vini friulani e Prosecco.

“Un accompagnamento che piace", afferma la responsabile marketing, Marina Cavedon, "e che in questi mesi ha già entusiasmato tanti palati. Ci tengo a ricordare la suggestiva abbinata del Montasio fresco e mezzano ad una superba Ribolla Gialla ferma di Scarbolo, e lo spettacolare Montasio Stravecchio di oltre tre anni accompagnato dal prestigioso Schioppettino, suo coetaneo, sempre della cantina Scarbolo Sergio di Cividale del Friuli”.

“Il formaggio è un prodotto di grande fascino che merita un approccio sia analitico che emotivo", afferma il Presidente del Consorzio, Maurizio Masotti. "Vogliamo valorizzare il formaggio di qualità e quindi promuoverne la conoscenza anche attraverso degustazioni approfondite delle nostre produzioni casearie. Il Montasio è caratterizzato da gusti e profumi variegati, determinati ed influenzati dalla tipologia di latte utilizzato, dalla lavorazione, dall’affinamento e per le sue proprietà e caratteristiche nutrizionali è versatile e godibile in ogni momento della giornata”.

I prossimi appuntamenti di settembre

Giovedì 14 Settembre, a Siena, dopo il Convegno sulla filiera del sughero con Carlos Dos Santos, Amministratore Delegato di Amorim, aperitivo con degustazione di formaggio Montasio abbinato a un buon vino bianco e del buon rosso di Montecucco. La serata proseguirà con un concerto del Coro Alpini del Politecnico di Milano.

Lunedì 17 settembre appuntamento alla Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Alma di Parma con un aperitivo molto speciale: formaggio Montasio in abbinata al tanto amato Prosecco e la presentazione del libro “Il Vignaiolo Universale” della collana “Mestieri d’Arte” in compagnia della sommelier e collaboratrice di Identità Golose, Cinzia Benzi.

Il 20 settembre invece ci si sposterà a Torino con la presenza del Montasio al Salone del Gusto. Le Degustazioni accompagneranno i visitatori durante tutte le cinque giornate di esposizione fino al 24 settembre.

Il 29 e 30 settembre il Montasio sarà protagonista a Caseus Veneti, la XIV Edizione del Concorso Regionale Formaggi del Veneto che si svolgerà nella splendida cornice di Villa Contarini a Piazzola Sul Brenta in provincia di Padova. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di formaggio che per l’occasione potranno incontrare un mastro casaro, assaggiare la pizza al Montasio e farsi sedurre da un frico gigante. Ce ne sarà per 1.200 persone.

Per maggiori informazioni basta cliccare il sito www.montasio.com