Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha annunciato, in occasione della conferenza stampa dedicata all’edizione 2018 di Aria di San Daniele, l’importante progetto di attività di comunicazione integrata che va dalla realizzazione di uno spot tv in onda nelle principali emittenti nazionali, alle attività di PR e digital PR, all’advertising, ai canali social e al sito internet istituzionale. Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, che raccoglie i 31 produttori del Prosciutto di San Daniele, ha presentato la sua nuova campagna di comunicazione con l’obiettivo di trasmettere al consumatore finale, attraverso un linguaggio ispirazionale e immediato, le caratteristiche qualitative di prodotto e la convivialità del consumo che rendono unica la Dop friulana.

Lo spot, il cui claim è “Il Segreto del San Daniele è San Daniele”, racconta all’Italia intera la verità e l’unicità di un territorio straordinario quale quello del Friuli Collinare e dei suoi abitanti: un vero e proprio tesoro paesaggistico caratterizzato da una natura incontaminata che fa da culla a una cultura enogastronomica e artigianale pluricentenaria. Le riprese mostrano, con uno stile visivo più documentaristico che cinematografico, scorci del piccolo comune di San Daniele del Friuli, dei suggestivi abitati di Ragogna e Rive D’Arcano senza tralasciare le braccia del Tagliamento che attraversano le morbide colline. Un territorio reso unico anche dalle persone che lo vivono e che costituiscono una comunità speciale, espressione di una cultura locale che vive lontano dai grandi traffici, ma che rivela nella sua qualità, l’eccellenza. Una comunità che fa della convivialità e della condivisione valori imprescindibili del proprio patrimonio culturale, da far conoscere ed apprezzare in tutta Italia.

Sono proprio alcuni cittadini di San Daniele del Friuli ad essere insieme alla Dop i protagonisti di questo racconto visivo; ritroviamo Giuseppe Berton (padre dello chef stellato Andrea Berton), Anna Vidoni, Luca Bertoluzzi, Simone Masotti, il giovane e caratteristico gruppo musicale “Le Trio Sauvage” e Aldo Garlatti, stimato commerciante locale recentemente scomparso. La prima campagna televisiva del Consorzio prevede due flight pianificati sulle principali emittenti televisive (Rai, Mediaset, Cairo e Discovery Channel), il primo on air dal 20 maggio al 9 giugno e il secondo a fine settembre, per un totale di 5 settimane con formati spot di 30 sec e 10 sec.

“Per il 2018 la sfida è quella di raccontare il mondo del San Daniele in maniera più evocativa. I protagonisti della nuova narrazione saranno sia il prodotto e le sue caratteristiche distintive, che i valori del brand - afferma Mario Emilio Cichetti, Direttore Generale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele - L’obiettivo sarà incrementare la consapevolezza del San Daniele e il suo posizionamento, per intercettare un target più giovane e coinvolgere maggiormente il consumatore finale”.

Per definire la nuova campagna, il Consorzio ha scelto Robilant&Associati, agenzia che fornisce servizi di brand advisory e strategy design, che ha analizzato i valori insiti del Prosciutto di San Daniele Dop in ogni profonda sfumatura che ha individuato nel concetto di Gentilezza, il valore che sintetizza tutte le peculiarità della Dop friulana. Gentilezza intesa come un benefit di prodotto chiaro e immediato e argomento palatale che racchiude in sé una complessità organolettica. Una qualità quotidiana ma che ha nell’animo tutto l’orgoglio di un paese che vive intorno al proprio simbolo. Nello spot, ogni ripresa, ogni fotogramma, le musiche scritte ad hoc e la scelta di una voce femminile raccontano la Gentilezza di “mani forti”, impiegata ancora oggi per realizzare un prodotto “di nicchia” che abbiamo la fortuna di trovare con facilità nei migliori negozi.

La direzione creativa dello spot è di Roger Botti, la casa di produzione è sempre Robilant&Associati, la regia è di Fabio Molinaro, il direttore della fotografia e montaggio Johan Florez Rodriguez, l’operatore drone è Manuel De Simone, le musiche originali sono di Marco Zangirolami, il casting a cura di Consorzio del prosciutto di San Daniele, Robilant&Associati e Teatro della Sete.

A supporto di questo nuovo corso del Prosciutto di San Daniele, Connexia - data driven agency del Gruppo Doxa - ha realizzato un articolato piano di comunicazione, attività di PR e digital PR, una pianificazione media nazionale e locale su tv, carta stampata, digital e social network. Confermata per il terzo anno dal Consorzio per le attività di comunicazione PR e digital PR, Connexia è stata scelta per la gestione dei contenuti e la pianificazione su tutte le properties social del brand (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube). Il piano di comunicazione include anche il rilancio del sito internet istituzionale, il cui restyling è sempre a cura di Connexia. Si tratta di un sito responsive su tutti i device, multilingua, che coniuga la tradizione dei valori del San Daniele con la modernità della fruizione.