Illycaffè protagonista a Milano Moda Donna

Illycaffè, l’azienda leader globale nel segmento del caffè di alta qualità, torna protagonista a Milano Moda Donna dal 20 al 26 febbraio, grazie alla partnership firmata con la Camera Nazionale della Moda Italiana che la conferma sponsor tecnico delle sfilate FW 2018-2019.

Ambasciatore del gusto italiano in tutto il mondo, il caffè Illy non può mancare all’appuntamento con il Made in Italy e la moda internazionale, accogliendo con le note inconfondibili del suo blend, gli ospiti del Fashion Hub Market che anima quest’anno la Sala Cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnica.

In perfetta continuità con il sogno di diffondere a livello globale l’eccellenza italiana del caffè e l’amore per il bello, Illycaffè sostiene quindi questo osservatorio d’eccezione delle nuove tendenze, luogo ideale di crescita e sviluppo della creatività internazionale, regalando ai suoi ospiti piacevoli momenti di pausa tra uno show e l’altro.