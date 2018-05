illycaffè, azienda leader globale nel segmento del caffè di alta qualità, torna protagonista a Milano Food City, la manifestazione dedicata al cibo di qualità e alla corretta alimentazione, nata dall’eredità di EXPO 2015 e programmata dal 7 al 13 maggio.

La partecipazione di illycaffè a Milano Food City si articola in diversi momenti all’interno dei più importanti appuntamenti che animano questa settimana come FOOD FOR ALL! e SEEDS&CHIPS.



In collaborazione con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, illycaffè partecipa all’appuntamento dedicato alle riflessioni sul diritto al cibo, all’inclusione sociale e alla qualità della vita. Guidata dal suo Amministratore Delegato Massimiliano Pogliani, che partecipa il 7 maggio ai tavoli di lavoro tematici dal titolo ‘Le 7 sette virtù del cibo’, illycaffè porta il suo contributo a FOOD FOR ALL! anche nei giorni successivi con la partecipazione all’interno dei talk della sezione Solutionslab, i laboratori di confronto tra buone pratiche, soluzioni, idee e proposte che guardano al futuro del cibo.



In contemporanea a FOOD FOR ALL! illycaffè anima anche il global summit di Seeds&Chips con la presenza all’interno dell’appuntamento “Innovation in Tradition for Sustainable Food Systems”. Seeds&chips è anche l’occasione per illycaffè di condividere il gusto del suo blend unico e il suo know-how attraverso degustazioni guidate e mini corsi tenuti dall’Università del Caffè.



“E’ importante per illycaffè – spiega Pogliani – partecipare a iniziative che accendono i riflettori sulle tematiche alimentari ed etiche come Milano Food City. Non solo per avere la possibilità di condividere la nostra esperienza con tutti i partecipanti ma anche per apprendere e crescere a nostra a volta nella pratica etica e sostenibile che da sempre è un valore portante dell’azienda”.

