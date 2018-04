Dal 2014, con la prima edizione a Milano alla Fabbrica del Vapore, Streeat Food Truck Festival ha raggiunto a oggi 25 città, accogliendo centinaia di miglia di persone per promuovere la cultura del cibo di qualità su ruote in weekend alternativi a base di eccellenze regionali servite dai migliori Food Truck d’Italia e accompagnate da tantissime Birre Artigianali, Musica selezionata e spazi verdi e accoglienti, il tutto a ingresso libero.

Ora la carovana del Streeat Food Truck Festival, con i suoi colori e profumi, si prepara a ritornare a grande richiesta a Udine, dal 20 al 22 aprile, nella splendida cornice del Giardin Grande, per quella che è la quinta edizione del festival in città. Da venerdì 20 dunque cucine aperte dalle 16 all’1 di notte, mentre sabato e domenica 21 e 22 aprile, dalle 11 all’1 di notte. La tappa udinese del festival è organizzata da Barley Arts e Buono - Food & Events, in collaborazione con Zenit srl, Comune di Udine e PromoTurismoFVG.

“Siamo molto contenti di aprire nuovamente la piazza a questo bellissimo evento dedicato al cibo di strada”, ha commentato l’assessore al Commercio del Comune di Udine, Alessandro Venanzi. “In questi anni abbiamo lavorato per far si che questo spazio, il Giardin Grande, cuore verde del centro di Udine, tornasse luogo adatto a ospitare manifestazioni come queste, aperte a tutti, perfette per le famiglie. Vedere la piazza e il prato gremito di bambini, giovani, adulti passare ore serene è senza dubbio un risultato che ci dà soddisfazione”.

Una kermesse, quella dello Streeat Food Truck Festival, che rappresenta una garanzia di qualità, essendo la prima manifestazione italiana dedicata a questa cultura, che ha visto poi prendere piede negli ultimi anni con decine di rassegne a essa dedicate. I migliori food truck d’Italia sono selezionati secondo i rigidi parametri di Streeat secondo cui i concetti di “gourmet”, “design” e “on the road” si fondono e trovano la loro espressione migliore su furgoncini, carretti, biciclette e ape car, allestiti come vere e proprie cucine mobili. Le proposte culinarie dei food truck provenienti da tutta la penisola sono arricchite dalla presenza di birrifici artigianali tra i più rinomati d’Italia, dalle centrifughe di frutta e verdura fresche in collaborazione con Ceado, e una selezione di vini naturali. L’esperienza gastronomica di Streeat è totale e unica, dal dolce al salato ce n’è per tutti i gusti e le intolleranze, nessuno escluso. Saranno presenti anche scelte vegane, vegetariane, gluten-free e senza lattosio. A rendere ulteriormente unica l’atmosfera durante le giornate dello Streeat Food Truck Festival è la proposta musicale d’eccellenza selezionata da Barley Arts Promotion, storico promoter di concerti e spettacoli dal 1979.

Le proposte culinarie dei Food Truck provenienti da tutta la Penisola sono varie: Olive Ascolane DOP (Abruzzo) - Hamburger di chianina (Toscana) - Arrosticini di pecora (Marche) - Cannoli siciliani riempiti al momento (Sicilia) - Gnocco fritto modenese (Emilia) - Panino al lampredotto (Toscana) - Supplì romano (Lazio) - Arancini di riso (Sicilia) - Patatine Sieglinde Novelle di Galatina DOP (Puglia) - Fritto misto di pesce (da tutta Italia) - Pizza romana (Lazio) - Hamburger di angus allevato in Italia (Puglia) – Cinta senese affumicata (Toscana) – Cinghiale sfilacciato (Toscana) – Cucina pugliese (Puglia) – Tigelle emiliane (Emilia Romagna) – Fritto misto all’ascolana (Marche). Non mancano specialità internazionali quali: hot dog gourmet, BBQ Americano, crepès e cucina greca e molto altro ancora.