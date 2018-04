Manca ormai poco per l'arrivo a Udine della seconda edizione dello Stiria Food Festival. Piazza Primo Maggio, infatti, sta per ospitare, dal 27 aprile al 1 maggio, le prelibatezze e le specialità gastronomiche del vicino Land austriaco. Ancora una volta, dunque, il pubblico friulano potrà assaggiare tutte le più celebri specialità gastronomiche austriache, dalle immancabili wienerschnitzel alle tante varietà di wurstel con i crauti, dai golosi krapfen ai tradizionali strudel, senza dimenticare l'immancabile birra proveniente direttamente dal capoluogo Graz. Il piccolo villaggio, di circa 500 metri quadrati, verrà allestito a partire da giovedì 26 aprile e sarà operativo già dal giorno successivo nel cuore verde della città.

Due gli espositori che, con una decina di camion attrezzati, daranno vita al villaggio stiriano, il Grossauer Events e il Revents Events, entrambi molto affezionati a Udine in quanto sempre presenti alle prime edizioni di Friuli Doc fino a circa dieci anni fa.

L'appuntamento, che non mancherà di richiamare in città migliaia di visitatori e turisti appassionati delle golosità austriache, prevede cinque giorni all'insegna delle prelibatezze provenienti dalla Stiria, accompagnate dalle musiche e dai costumi tradizionali di quella regione.

Gli stand, come detto, apriranno venerdì 27 aprile alle 18 e saranno operativi fino all'una di notte. Sabato 28 e lunedì 29 i chioschi saranno aperti dalle 10 del mattino all'una di notte, mentre domenica 30 aprile e martedì 1 maggio dalle dalle 10 alle 23.30. L'inaugurazione ufficiale, con tanto di taglio del nastro, è prevista per venerdì 27 aprile alle 18 (in caso di maltempo sarà rinviata al giorno successivo alle 11).

Per quanto riguarda la viabilità, questa non subirà particolari modifiche visto le auto potranno sempre e comunque circolare lungo tutta la piazza.. Gli allestimenti inizieranno giovedì 26 aprile, mentre il disallestimento sarà completato entro la tarda mattinata del 2 maggio. Il parcheggio di piazza Primo Maggio sarà aperto, a pagamento, straordinariamente anche nelle giornate di domenica 29 aprile e martedì 1 maggio.