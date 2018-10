A un anno dalla partenza sulla zona di Udine del servizio di consegna a domicilio di prodotti agricoli a km0, Orto in Tasca si prepara ad attivarsi anche sulla zona di Pordenone. A partire dal 1° ottobre attraverso il portale www.ortointasca.it sarà infatti possibile scegliere i prodotti freschi di frutta e verdura e insaccati, metterli nel carrello e farseli recapitare con un fattorino a casa o in ufficio.



Non c’è un minimo di spesa, nè una cassetta in abbonamento: è possibile scegliere quello che si vuole. Con una spesa superiore ai 30 € la consegna è sempre gratuita, sotto i 30 € costa 5,90 €. Sul sito è possibile pagare i prodotti tramite PayPal, Carta di Credito o Satisapy oppure caricando un comodo borsello. Il servizio vuole facilitare tutte quelle persone che per motivi di lavoro o per comodità, non riescono o non vogliono andare nello spaccio o al mercatino a comprare i prodotti agricoli. In pochi semplici passi è possibile fare la spesa da pc, da tablet.



Sul portale non si trovano solo i prodotti ma anche dei suggerimenti e delle ricette pronte per essere cucinate, mettendo direttamente nel carrello i prodotti che servono. Le ricette sono state preparate dalla blogger più famosa del Friuli Venezia Giulia, Annalisa Sandri, che cura il suo blog Manca il Sale. I prodotti che si trovano sul sito sono tutti stagionali e soprattutto locali: con il nostro acquisto non solo cogliamo il meglio della natura nel giusto periodo, ma rinforziamo l’economia del nostro territorio.



Diversi i progetti messi in campo in un anno sul territorio di Udine: si passa dal welfare aziendale strutturato con la CDA di Talmassons (che permette ai dipendenti di ricevere i prodotti direttamente in azienda con uno sconto fisso) alla responsabilità sociale attraverso il progetto di lotta contro lo spreco alimentare insieme ad Animaimpresa. Recentissimo anche il premio Oscar Green Coldiretti FVG nella categoria Campagna Amica. Con Coldiretti Campagna Amica è in corso inoltre una collaborazione per programmare le consegne a domicilio della spesa fatta nel Mercato Coperto di Campagna Amica di Udine di recente apertura.