La mela friulana sempre più richiesta sul mercato nazionale e internazionale: previsioni positive per Friulfruct, la più grande cooperativa di coltivatori di mele del Friuli Venezia Giulia con sede a Spilimbergo. Dalla seconda metà di agosto la sua trentina di soci inizierà a raccogliere le prime mele della nuova stagione. “Finora - ha commentato il direttore Armando Paoli - abbiamo goduto di un’estate ottimale, senza siccità o grandine e mettendo in campo tutte le misure contro possibili fonti di danni, come la cimice asiatica la quale tentiamo di battere sul tempo, ma che certamente rappresenta sempre più un pericolo che non è da sottovalutare e contro il quale bisognerà ancor più fare gioco di squadra per evitare che prevalga sul frutticoltore. Al momento si prevede un'annata soddisfacente”.

La produzione annuale della cooperativa, che si attesta sui 130 mila quintali su oltre 300 ettari di frutteto, viene esportata per il 60%. Il restante 40% per il mercato italiano viene richiesto principalmente dalla grande distribuzione, come la rete Coop che apprezza la qualità delle mele Friulfruct le quali godono anche del marchio di qualità Aqua della Regione Friuli Venezia Giulia.

“Nei gusti dei consumatori - ha aggiunto Paoli - notiamo come al fianco delle classiche Golden Delicious e Granny Smith vengono sempre più richieste varietà come la Fuji, Gala e la Red Delicious. Ci siamo mossi per tempo e già dallo scorso anno abbiamo avviato un programma di ampliamento dei meleti che entro il 2019 ci porterà ad avere il 30% di piante in più. Dal Golfo Persico al Brasile i nostri frutti sono richiesti e apprezzati: proseguiamo il nostro impegno con passione, al servizio anche dei soci che stanno investendo con coraggio in questa frutticultura di qualità e sicuramente innovativa per il territorio friulano”.

A basso impatto ambientale e con prodotti freschi e trasformati all’insegna della salubrità. È questa la melicoltura che non soffre la crisi e che, rispetto ai modelli di conduzione tradizionali, sta invece conquistando nuove fette di mercato. E del raccolto di quest’anno, alla vigilia del suo inizio, i produttori che utilizzano per le proprie mele il marchio Julia, attraverso le due piattaforme della Coop Julia Augusta e azienda Pomis, sono più che soddisfatti. “La stagione rispetto agli anni passati si presenta all’insegna della normalità – commenta il presidente Peter Larcher - la prima parte dell'estate è caratterizzata da forti escursioni termiche e piovosità che hanno caratterizzato fortemente i frutti che avranno così eccellenti note aromatiche”. Il raccolto dei cinque produttori impegnati su 70 ettari è stimato attorno ai 38.000 quintali, di cui il 20% è biologico, con tendenza di crescita.

“Gli investimenti effettuati negli ultimi 15 anni continuano a dimostrarsi fondamentali nel garantire qualità e quantità – aggiunge Larcher -. Lenta ma continua è la crescita di superficie, soprattutto del biologico, al contrario della tendenza generale che è ancora negativa anche se con valori di espianti minori rispetto al passato. Il mercato paga l’attenzione all'ambiente e alla biodiversità, la salubrità dei prodotti e la garanzia di assenza di residui chimici: sono questi gli elementi su cui conviene concentrarci nei prossimi anni”.

Sul fronte della produzione nel circuito Mela Julia la lotta alla cimice marmorata viene fatta con soluzioni naturali, come le reti e le polveri di pietra macinata, senza l'utilizzo di insetticidi. Mentre sul fronte commerciale sono in arrivo nuovi prodotti trasformati per l'alimentazione dei bambini e per il segmento salutista.