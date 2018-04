Non fosse uno dei dessert più dolci sulla faccia della terra la vicenda del Tiramisù lascia l’amaro in bocca. Perché i friulani hanno inventato il tiramisù, ma poi non l’hanno saputo valorizzare. Dal punto di vista formale, la paternità del dessert italiano noto in tutto il mondo è stata assegnata nel luglio del 2017, con tanto di decreto del ministro delle Politiche agricole, che ha attribuito la ricetta alla regione Friuli-Venezia Giulia inserendolo nella lista dei Prodotti agroalimentari tradizionali. Immediate e molto decisele reazioni del governatore veneto Luca Zaia, che aveva contestato l’attribuzione e annunciato ricorso perché il Ministero con tale decisione non aveva tenuto conto dell’industria sviluppata attorno al prodotto e della tradizione storica del tiramisù nella sua regione. Diciamo subito che, dal punto di vista della commercializzazione del prodotto, i veneti non hanno tutti i torti. Quando si parla di valorizzazione, i vicini ci battono ampiamente. Anzi, a ben vedere, sarebbe opportuno verificare quanti dei nostri ristoratori tengono conto di questa tipicità nei loro menù. Per altro i veneti si sono dimostrati anche molto più veloci nel sostenere le loro rivendicazioni organizzando manifestazioni a tema, concorsi, siti Internet e via dicendo.

La guerra più dolce del mondo è iniziata oltre due anni fa, quando il giornalista Gigi Padovani e la moglie, la scrittrice Clara Vada, autori di libri a tema gastronomico, iniziano a occuparsi di questo dessert: scoprono che la prima citazione del dolce, quella del “tirime-su”, fosse presente nel menu del ristorante albergo Roma a Tolmezzo fin dagli anni ‘50 e in quello del ristorante al Vetturino a Pieris d’Isonzo. Dunque ben prima della ricetta pubblicata in un libro degli Anni ’70 dal ristorante trevigiano le Beccherie.

Ora, tra le due regioni è stata siglata una sorta di pace, celebrata con la prima sfida andata in scena a Bologna, dove rappresentative di Tolmezzo e Treviso si sono sfidate davanti a giurie di esperti supportate dai rispettivi primi cittadini. Per i friulani non è andata bene perché la gara del dolce più buono se la sono aggiudicata i veneti, ma il clima di fair play che si è respirato in quell’occasione lascia ben sperare sul fatto che, anziché darsi battaglia sulla paternità, i due contendenti decidano di collaborare.