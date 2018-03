La prima sfida del Tiramisù Day è stata vinta oggi a Bologna dalla squadra di Treviso, ma gli avversari provenienti da Tolmezzo non hanno demeritato meritandosi molti complimenti dagli esperti. I carnici sono pronti a gustare il dolce sapore della rivincita il prossimo anno a Tolmezzo.

Sconfitti con onore. La delegazione tolmezzina ha perso la sfida del Tiramisù Day organizzata al Fico di Bologna, senza sfigurare.

I pasticceri trevisani si sono aggiudicati infatti questo primo confronto allestito all’interno del grande mercato agroalimentare, ma i carnici hanno già dato appuntamento ai cugini veneti il prossimo anno a Tolmezzo per la rivincita.

La battaglia del Tiramisù dura da oltre due anni tra Friuli e Veneto, che si contendono le origini del dolce. Ben tre le giurie chiamate a giudicare le rispettive proposte: una di esperti, i membri dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani; un'altra "tecnica", con il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, l’amministratore delegato di FICO Tiziana Primori, oltre ai due scrittori Clara e Gigi Padovani (gli stessi che avevano scoperto come la prima ricetta di questo dolce arrivasse da Tolmezzo); e infine la giuria popolare con 70 giurati che si sono accreditati via internet nei giorni scorsi.

“Esperienza bellissima - ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo, presente alla gara assieme al collega di Treviso, Giovanni Manildo - che serve a rilanciare il nome del dolce inventato a Tolmezzo da Norma Pielli De Fabbro”.

Affiancato per l’occasione dall’assessore alla Cultura Marco Craighero, il sindaco tolmezzino ha ringraziato la squadra composta, dai pasticceri Lidia Larice del Roma - Manzoni, Carla Della Pietra del Pan di Casa e Roberto Frezza della Pasticceria Manin, oltre a Michel Copiz e Alessandro Bano. “Bisogna saper perdere - ha scritto Brollo -, quindi onore a Treviso, ma torniamo a Tolmezzo con i complimenti del presidente della Accademia Maestri Pasticcieri Italiani, che vale come una vittoria visto che a suo parere la crema migliore fosse quella di Tolmezzo e soprattutto come la qualità del dolce fosse superlativa. Purtroppo abbiamo pagato la temperatura della cella frigo e nel piatto il nostro Tiramisù era troppo freddo, sebbene eccellente”.