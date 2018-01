Pranzo ‘Total White’ a Ravascletto

Prosegue la golosa rassegna invernale che vede sfilare a Ravascletto gli chef di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori. Il secondo appuntamento del 13 gennaio avrà protagonista Stefano Basello, chef del Ristorante Là di Moret di Udine. A fare da cornice a quest raffinati appuntamenti gourmet, firmati dai noti chef del gruppo portabandiera da anni dell’eccellenza della gastronomia regionale, sarà il Ristorante Margò dell’Hotel La Perla, che nel 2017 è entrato a far parte del consorzio presieduto da Walter Filiputti. Otto fra pranzi e cene, che scandiranno nel segno dell’alta cucina l’inverno carnico e vedranno via via avvicendarsi ai fornelli gli chef dei ristoranti Costantini di Tarcento (21 gennaio), La Subida di Cormòns (26 gennaio), Ilija di Tarvisio (5 febbraio), Vitello d’oro di Udine (20 febbraio), La Torre di Spilimbergo (26 febbraio) e Lokanda Devetak di San Michele del Carso (6 marzo).

Il 13 gennaio l’appuntamento sarà per il pranzo, alle 12.30. Ad accogliere gli ospiti nella sala del ristorante addobbato a festa sarà Sara Polo, proprietaria con la famiglia dell’Hotel la Perla, mentre in cucina lo chef Stefano Basello creerà un menu Total White. Dopo l’aperitivo di benvenuto verrà servita una Zuppa di pane, sentore di vino, tagliatelle di seppia e kren e si proseguirà con Riso Acquerello, orata e polvere di capperi e Tortelli alla carbonara di gamberi. Sarà poi la volta di Filetto di baccalà sotto una coltre bianca. A conclusione il dolce L’inverno.

Per informazioni: 0432-538752 - info@friuliviadeisapori.it o Hotel La Perla - tel. 0433-66039 - info@laperlahotel.eu