Sabato 28 luglio, nella splendida cornice della Villa di Toppo Florio a Buttrio (UD) sono state proclamate le Corone 2019 della guida Vinibuoni d’Italia, edita dal Touring Club Italiano e curata da Mario Busso e Alessandro Scorsone.



Sono stati 725 i vini finalisti inviati da tutta Italia, degustati nei tre giorni delle finali; un vero e proprio percorso attraverso le migliori produzioni italiane a base di vini da vitigni autoctoni, a cui si aggiunge l’importante sezione dedicata agli spumanti Metodo Classico.



Ben 440 i vini che hanno vinto la Corona. A votarli sono stati i coordinatori regionali della guida riuniti in tre commissioni; coordinatori, per la maggior parte giornalisti e sommelier, che dedicano alla promozione del vino e del territorio di provenienza il loro impegno professionale e la loro passione.



Le degustazioni regionali e le scelte operate durante le degustazioni finali anche quest’anno rispecchiano nei risultati emersi non solo vini e territori blasonati, ma orientano l’attenzione del lettore e del consumatore su vini ed aree meno conosciute che invogliano alla scoperta di un livello d'eccellenza sempre più diffuso.

Una qualità, quella espressa dai vini da vitigni autoctoni, sempre più in crescita, spinta anche dalla volontà dei mercati, nazionale ed internazionale, di premiare vini che oltre alla loro bontà sono siano in grado di esprimere la cultura e l’identità territoriale.



Per i vini autoctoni il Piemonte la fa da padrone con ben 64 etichette premiate, tallonato dal Veneto con 50 e incalzato dalla Toscana con 44. In evidenza il Friuli con 28, la Campania con 23 Corone e le Marche con 21.



Venendo alle tipologie dei vini che si sono aggiudicate il maggior numero di Corone, il Barolo è stato premiato con 18 etichette, ma anche il Brunello di Montalcino ha avuto una grande ribalta con ben 15 etichette coronate seguito dalle 12 del Chianti, dalle 11 dell’Amarone della Valpolicella, dalle 10 del Barbaresco; tra i bianchi ottima la performance del Soave con 7 corone.