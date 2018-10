Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele è partner dell’edizione 2018 di Ein Prosit, la manifestazione enogastronomica organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, dedicata non solo all’eccellenza dei prodotti del Friuli Venezia Giulia, ma anche della produzione agroalimentare italiana e internazionale. Giunta alla sua ventesima edizione, Ein Prosit si terrà nella splendida cornice del Tarvisiano dal 18 al 21 ottobre e rappresenta un appuntamento ormai imperdibile per tutti gli appassionati del buon cibo e dell’alta cucina, provenienti non solo dalle limitrofe aree del nord-est Italia, ma anche dalle vicine Austria e Slovenia.

Il San Daniele Dop, simbolo del Made in Italy in tutto il mondo e frutto di una tradizione artigianale secolare, sarà quindi tra le eccellenze presenti a Ein Prosit. Oltre 100 gli appuntamenti previsti in calendario nel corso delle quattro giornate, tra cui la mostra assaggio, le degustazioni guidate, i laboratori dei sapori, le cene nelle case e nei ristoranti del Tarvisiano con alcuni tra i più grandi chef stellati e menzionati italiani e internazionali, e gli incontri con i produttori che racconteranno i segreti e i processi di lavorazione dei tesori enogastronomici in esposizione.

Da mercoledì 17 ottobre il Prosciutto di San Daniele sarà tra i protagonisti del ciclo di cene che si terranno nelle case e in alcuni selezionati ristoranti situati tra i comuni di Tarvisio, Malborghetto e Valbruna, a cui parteciperanno importanti chef di fama internazionale e durante le quali sarà possibile degustare il San Daniele Dop tagliato al coltello per assaporare e godere a pieno della sua delicatezza.

Sabato 20 e domenica 21 ottobre, a partire dalle 10, il Consorzio sarà presente all’interno della mostra assaggio, a Palazzo Veneziano, per offrire agli avventori alcuni assaggi della Dop, affettata dalle esperte mani di un tagliatore che racconterà le caratteristiche uniche del San Daniele. Nel corso delle due giornate, inoltre, a partire dalla mattina, il food truck brandizzato “Aria di San Daniele” stazionerà negli spazi esterni del Palazzo dando la possibilità ai visitatori di degustare piatti di Prosciutto in abbinamento a formaggi locali, birra e vini regionali.

Da non perdere, sempre nelle giornate di sabato 20 e domenica 21, rispettivamente alle 13 e alle 17 presso Casa Oberrichter, l’appuntamento con I Laboratori dei Sapori con l’intervento del friulano Bepi Pucciarelli. Gli incontri “Vent’anni di salumi d’autore” e “Vent’anni di formaggio d’autore” saranno l’occasione per il pubblico presente di scoprire, tra i vari prodotti illustrati e raccontati dall’esperto giornalista, il mondo unico e senza tempo del Prosciutto di San Daniele.

In chiusura della manifestazione, domenica 21 ottobre, alle 15.30, il Consorzio del Prosciutto di San Daniele organizza un imperdibile showcooking nella suggestiva cornice del Lago Superiore di Fusine, in collaborazione con Cesare Gasparri, chef della Scuola de La Cucina Italiana, che mostrerà ai partecipanti varie ricette e idee creative per utilizzare e valorizzare il Prosciutto di San Daniele in piatti da veri e propri gourmet. Lo showcooking sarà preceduto da un momento conviviale di racconto e degustazione del Prosciutto di San Daniele affettato a macchina.

L’evento è aperto al pubblico. Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a marketing@prosciuttosandaniele.it

La collaborazione tra il Consorzio del Prosciutto di San Daniele e il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo ha origine da una partnership inedita nata con l’obiettivo di realizzare un sinergico progetto di co-marketing per la promozione e valorizzazione dei tesori enogastronomici, naturalistici e paesaggistici di una regione speciale e sorprendente come il Friuli Venezia Giulia.

“Siamo molto soddisfatti di aver intrapreso questa collaborazione assieme al Consorzio Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e di Passo Pramollo” afferma Mario Emilio Cichetti, direttore generale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele “Percorso che ha visto il suo inizio nel mese di giugno con una partnership in occasione di Aria di Festa e proseguita poi a luglio con la tappa di Ein Prosit a Grado. L’obiettivo di questa partnership, che vede l’unione di due Consorzi, è quello di portare avanti e rafforzare un nuovo modello di cooperazione sinergico per la promozione integrata del territorio e dell’agroalimentare della nostra Regione".