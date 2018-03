ProWein, la “Messe” di Düsseldorf (Germania) in chiusura oggi, una delle più grandi fiere al mondo dedicate al vino e ai liquori, si conferma uno dei luoghi migliori per mettere in mostra le eccellenze del territorio regionale. E il Friuli Venezia Giulia, grazie all’organizzazione dell’Ersa, Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, si è presentata puntuale e con numeri da record all’appuntamento anche quest’anno, con i suoi prestigiosi vini, che hanno trovato spazio in un’area di oltre 300 mq, allestita secondo la formula espositiva già utilizzata con successo in altre manifestazioni come Vinitaly e Vinexpo.

Si tratta dell'ottavo anno di presenza dell'Ersa alla manifestazione che vede un nuovo record assoluto nel numero di aziende vitivinicole regionali partecipanti alla collettiva: ben 64 aziende rappresentative di tutto il territorio regionale. I protagonisti a Düsseldorf sono stati il gusto e la qualità dei vini made in FVG, ma anche il territorio ricco di bellezze artistiche e naturalistiche e di biodiversità che rende unici questi vini. "Il territorio del Friuli Venezia Giulia – ha commentato l'Assessore alle risorse agricole e forestali Cristiano Shaurli – ha una naturale vocazione alla viticoltura grazie al suo clima e a terreni così diversi tra loro che ne fanno un luogo predestinato alla produzione di vini eccezionali. L'obiettivo ora, è di farli conoscere sempre di più al mondo partendo in primis dai professionisti del settore che sono stai presenti in massa a Düsseldorf; i dati positivi dell'export vitivinicolo ci stanno dando ragione e la presenza record degli stessi produttori oltre ad essere motivo di orgoglio ne è stata la migliore testimonianza. Come sempre poi – conclude l'Assessore – abbiamo unito i nostri vini al nostro territorio perchè è quello che li rende unici e perchè vogliamo che sempre più persone conoscano il Friuli Venezia Giulia anche attraverso la qualità dei suoi prodotti".

Fiera leader dell’industria internazionale del vino e degli alcolici, ProWein ha festeggiato nel 2014 il suo 20° anniversario. Nell’ormai lontano 1994 era chiamata Pro-Vins e contava 321 espositori provenienti da 9 Paesi e 1.517 visitatori, principalmente dalla Germania e dalla Francia. Oggi a Düsseldorf arrivano oltre 6.600 espositori provenienti da 295 territori di produzione di 60 paesi di Europa, America, Africa, Asia ed Oceania, per un’affluenza di pubblico che supera i 60.000 visitatori internazionali (58.500 specializzati). Si tratta un target composto soprattutto da figure professionali fortemente specializzate nel settore enologico come importatori, commercianti al dettaglio e all’ingrosso, rappresentanti di Gdo e di prestigiose enoteche, ma anche dell’industria alberghiera e della ristorazione, provenienti da 130 nazioni”. Il 96% del pubblico specializzato ha raggiunto i propri obiettivi alla ProWein 2017 rimanendo soddisfatto dei risultati cosa che non mancherà di essere registrata anche per il 2018. Restando ancora sui dati del 2017, il 75% dei partecipanti faceva parte del management di categoria superiore e media, i visitatori provenivano dalla Germania e inoltre da America (11 %, incluse America meridionale, centrale e Canada) il 6 % dall’Asia, il 20 % dal Benelux. l’8 % dalla Francia. il 6 % dall’Italia, il 14 % dall’Europa dell’Est, il 4 % dall’Austria, il 4 % dalla Svizzera, il 10 % dalla Scandinavia e il 6 % da Regno Unito e Irlanda. Fedele al motto “ProWein goes city”, la fiera ha esteso il suo raggio d’azione a ben 50 location nella città. Qui, e nelle innumerevoli manifestazioni notturne, è possibile scegliere tra degustazioni, menù di alta classe e bottle-party in un’atmosfera di totale relax.

La “Messe” 2018 secondo la consueta formula, si è articolata in mostre speciali, seminari e masterclass, dove sono stati presentati gli sviluppi e le novità più importanti del settore. Diversamente da altre fiere ProWein realizza un concetto di B2B vero tramite l’accesso al solo pubblico specializzato. Pertanto, ogni singolo contatto è stato professionale con grande soddisfazione delle aziende FVG.