Nei due settimana dal 12 al 20 maggio ritorna Sapori Pro Loco, la grande manifestazione enogastronomica organizzata dal Comitato regionale Unpli nel prato tra le esedre della magnifica Villa Manin a Passariano di Codroipo. E anche quest’anno i visitatori degli stand hanno la possibilità di votare e premiare il piatto che li ha conquistati, grazie al concorso multimediale promosso dalla nostra testata.

Confermato il format di successo che vedrà le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia proporre, ognuna nel proprio stand, i migliori piatti tipici del territorio regionale a prezzi popolari e con l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili e biodegradabili. La manifestazione ha il certificato di Ecofesta per l’attenzione al rispetto dell’ambiente. Per i visitatori sarà presente pure una fornita enoteca con i vini regionali, la birroteca con le birre artigianali e una gelateria con gelato artigianale.

Continuerà, inoltre, la felice collaborazione con Ersa, l’agenzia per lo sviluppo rurale, incentrata sulla promozione dei prodotti dalla filiera controllata e certificati con il marchio di qualità Aqua: novità di quest’anno, ci saranno anche showcooking per conoscere dal vivo, insieme a esperti chef, la preparazione dei piatti più noti. Prezioso pure il sostegno della Fondazione Friuli, da sempre vicina alle attività del Comitato regionale delle Pro Loco che valorizzano tradizioni del territorio. Da ricordare che anche quest’anno lo spazio incontri sarà arredato con le sedie di design dell’Italian Chair District, il distretto della sedia italiana di Manzano.

“Ancora una volta - ha dichiarato il presidente del Comitato regionale Valter Pezzarini - a Sapori Pro Loco sarà possibile compiere un vero e proprio viaggio del gusto in Friuli Venezia Giulia, dalle montagne al mare passando per colline e pianura: offriremo un menù di circa un centinaio tra piatti, vini e birre tipici. Come ogni anno attendiamo migliaia di visitatori, che grazie all’accoglienza dei nostri appassionati volontari, potranno trascorrere delle ore liete a Villa Manin”.

In programma inoltre un ricco calendario collaterale composto da eventi per tutte le età, dalle animazioni per bambini agli spettacoli musicali per gli adulti. Due i concerti clou: venerdì 18 maggio alle 21.30 si esibisce il gruppo di musica balcaniza Radio Zastava e sabato 19 maggio alle 21.30 il cantautore Doro Gjat che presenterà in anteprima il suo nuovo album “Orizzonti Verticali”.