Sapori Pro Loco, la grande manifestazione enogastronomica organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia, dopo il positivo esordio con oltre 12 mila visitatori, dal 18 al 20 maggio vivrà a Villa Manin di Passariano di Codroipo il suo secondo fine settimana all’insegna della grande musica e cucina stellata: saranno infatti ospiti nell’ordine, in concerti e show cooking gratuiti, Radio Zastava (18 maggio), Doro Gjat (19 maggio) e chef Emanuele Scarello (unico con 2 stelle Michelin in regione, evento il 20 maggio in collaborazione con Ersa Fvg). Il tutto insieme al centinaio tra piatti tipici, vini regionali, birre e gelati artigianali proposti dalle Pro Loco e preparati anche con prodotti certificati dal marchio di qualità Aqua della Regione Friuli Venezia Giulia. E domenica 20 maggio alla sera magnifico spettacolo pirotecnico conclusivo.

PROGRAMMA 18 MAGGIO. Sul palco di Villa Manin a Passariano di Codroipo venerdì 18 maggio alle 21.30 saliranno i Radio Zastava per la prima volta in regione con la nuova formazione, dopo il fortunato debutto dello scorso mese in Scozia con esibizioni a Glasgow ed Edimburgo. “Porteremo a Sapori Pro Loco un repertorio rinnovato - spiegano dalla band - grazie anche alla presenza di nuovi strumenti che rappresentano la nostra svolta elettronica: uno spettacolo tutto da scoprire”.

Attivi dal 2005 e provenienti dalla multiculturale Gorizia, gli otto elementi sono portatori di un corredo genetico italiano, friulano, sloveno, austriaco, serbo-bosniaco. Il loro repertorio di musica balcanica, principalmente acustico, si rinnova ora con l’inserimento di strumenti elettronici, da sintetizzatori a bassi, per una proposta rinnovata ma fedele alle radici della band.

Per chi vorrà assistere al concerto c’è anche tutta la proposta enogastronomica tipica di Sapori Pro Loco a partire dalle 18, orario nel quale apriranno gli stand con oltre 100 proposte tra piatti, vini, birre e gelati del Friuli Venezia Giulia, preparati anche con prodotti certificati dal marchio di qualità Aqua. Inoltre alle 18 passeggiata con guida naturalistica dell’Aigae nel secolare parco di Villa Manin (partecipazione libera scrivendo a info@guidanaturalistica.it). Nello spazio incontri arredato con le sedie dell’Italian Chair District, alle 18.30 incontro su come Degustare le birre artigianali del FVG. Appuntamento a cura dell'Associazione Artigiani Birrari FVG insieme a Ersa FVG. Prima del concerto dei Radio Zastava, infine, alle 21 Sotto le stelle di Villa Manin, visione con il telescopio di pianeti e satelliti insieme al Circolo Astrofili di Talmassons (in caso di condizioni meteo non favorevoli alla visione si replicherà sabato 19 maggio).

PROGRAMMA 19 MAGGIO. Concerto evento sabato 19 maggio a Sapori Pro Loco, la grande manifestazione enogastronomica organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia: sul palco di Villa Manin, alle 21.30 con ingresso gratuito, il cantautore Doro Gjat presenterà in anteprima il suo nuovo album Orizzonti Verticali. Reduce nel 2017 dalla presenza al concerto del 1° maggio a Roma e dalla collaborazione con la star britannica Joss Stone, Luca "Doro Gjat" Dorotea negli ultimi mesi è tornato in studio per questo nuovo lavoro che per certi versi è quello della maturità artistica.

“Un album - racconta - che mi riempie di orgoglio: è molto diverso da quanto ho fatto finora, ma in queste prime uscite sul territorio friulano, delle quali Sapori Pro Loco sarà l’apice, ho visto che è apprezzato sia a chi mi segue da tempo sia a persone che mi ascoltano per la prima volta. Di sicuro non è un disco immediato e mainstream: va assaporato e riassaporato, lasciandogli il tempo di trovare la sua strada dentro l’ascoltatore. Un’onda lunga di musica e parole che mi aspetto avvolga positivamente il pubblico di Sapori Pro Loco, che sono pronto a far divertire, riflettere, sognare”.

Per chi vorrà assistere al concerto del cantante originario di Tolmezzo c’è anche tutta la proposta enogastronomica tipica di Sapori Pro Loco lungo la giornata a partire dalle 10, orario nel quale apriranno gli stand con oltre 100 proposte tra piatti, vini, birre e gelati del Friuli Venezia Giulia, preparati anche con prodotti certificati dal marchio di qualità Aqua.

Inoltre proseguono gli appuntamenti di Ersa Fvg nello Spazio Incontri arredate con le sedie dell’Italian Chair District di Manzano. Sabato 19 maggio alle 11 appuntamento con Degustare il vino, un breve corso di approccio alla degustazione dei vini regionali, a cura di Ersa Fvg in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier FVG. Alle 15.30 Degustare le birre artigianali del FVG, appuntamento a cura dell'Associazione Artigiani Birrari Fvg.

In programma tanti altri eventi. Radio Onde Furlane la mattina di sabato 19 maggio dalle 10 condurrà una diretta direttamente dall’area festeggiamenti. Nello Spazio Incontri alle 17.30 doppio appuntamento con il settimanale Il Friuli (che parallelamente sta portando avanti il contest sui migliori piatti di Sapori Pro Loco www.ilfriuli.it) sul No profit oggi in Friuli di Carlo Baldassi e un focus sul panorama regionale odierno e una visione del futuro del Friuli Venezia Giulia. Alle 18.30 presentazione del Festival Conoscenza in festa, a cura dell’Università degli Studi di Udine in collaborazione con la Fondazione Friuli, il MIUR e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

DOMENICA 20 MAGGIO. Domenica 20 maggio si parte alle 10 nell’area esterna allo Spazio incontri con la dimostrazione della produzione di formaggio con la creazione di un mini caseificio. A cura di Ersa Fvg. Alle 11 nello Spazio incontri si parlerà de Le produzioni lattiero casearie espressione del territorio della regione: un percorso guidato di degustazione per conoscerle e valorizzarle, iniziativa svolta nell’ambito dei progetti di cooperazione transfrontaliera Made e Top Value. A cura di Ersa Fvg, Università degli Studi di Udine e Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo. Infine alle 17.30 la Presentazione del marchio di qualità dell’agroalimentare del Fvg Aqua. A seguire show cooking con i prodotti Aqua a cura di Emanuele Scarello, unico chef 2 stelle Michelin del Friuli Venezia Giulia e titolare del rinomato ristorante Agli Amici di Godia. A cura di Ersa Fvg.

Lungo tutta la giornata piazza dei Dogi En Plein air in Villa, esposizione d'arte a cura del Circolo Culturale Artistico Quadrivium di Codroipo. Ci saranno anche delle visite guidate. Domenica 20 maggio alle 10.30 visita guidata nel bellissimo parco delle Risorgive (in foto) di Codroipo insieme al Corpo forestale del FVG - Stazione di Coseano. Partecipazione gratuita (gradita la prenotazione mail a info@prolocoregionefvg.org entro il 19 maggio).

Domenica 20 maggio dalle 15 alle 19 apertura straordinaria delle chiesette campestri del Medio Friuli (Bertiolo, Gorizzo, Rosa, Codroipo). A cura di PIC - Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli. Sempre lo stesso giorno anche le ville di Belgrado, Canussio, Flambro, Santa Marizza, Varmo aderiranno a Giardini aperti, a cura del Circolo di giardinaggio "Amici in giardino”.

Sempre domenica 20 maggio durante Sapori Pro Loco visite guidate gratuite alla mostra in Esedra di Levante a Villa Manin Il colore delle Emozioni: alle 11 e alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19 ogni ora.

Per la musica il 20 maggio alle 20.30 Rhythm & Blues Band in concerto con tutto il repertorio di 30 anni di attività. Alle 22.30 il grande spettacolo pirotecnico conclusivo L’Incendio di Villa Manin, a cura di Stabilimento Pirotecnico Friulveneto.

STAND. Sei gli stand informativi che durante il weekend nell’area festeggiamenti potranno farvi conoscere tante eccellenze del Friuli Venezia Giulia: Ersa-La Bottega dei prodotti AQUA (con anche vendita degli stessi); Afds Udine - Fidas FVG con promozione attività e animazione per bambini; Croce rossa italiana - Comitato di Udine promozione attività, animazioni per bambini, dimostrazione di manovre di disostruzione pediatrica e rianimazione cardio - polmonare anche in adulti; Arlef Agenzia regionale per la Lingua friulana promozione delle attività e delle iniziative per la tutela e la valorizzazione della lingua friulana; Pic - Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli promozione attività; Viva forestali regionali FVG promozione attività.

MOSTRE E MUSEI. In contemporanea Sapori Pro Loco Villa Manin e la Città di Codroipo propongono la visita di esposizioni e mostre. In Villa nella Barchessa di Levante la mostra L’Atelier dei fiori, gli abiti di Capucci incontrano le immagini di Gardone e la mostra Il colore delle emozioni. Visitabili inoltre la cappella di Sant’Andrea, la sala delle carrozze e quelle di Flora e della stufa nonché il Parco secolare. In città aperto il Civico museo archeologico, a San Martino quello delle carrozze d’epoca e la mostra Occhi di Burtone. Luoghi raggiungibili anche in bicicletta grazie al servizio noleggio della Pro Loco Passariano.

NUMERI E NOVITÀ - Sapori Pro Loco 2018 vedrà all’opera 36 Pro Loco che proporranno 85 piatti tipici i quali, insieme a 12 birre artigianali, una quarantina di vini del territorio e i gelati artigianali, fanno salire il “menù” a oltre un centinaio di referenze. Sono 37 gli eventi collaterali e gli stand informativi inseriti nel ricco programma. Tra le novità rispetto lo scorso anno la presenza di due Pro Loco, che tornano a Villa Manin dopo essere state tra le protagoniste in passate edizioni: sono quella di Pagnacco e una delle due padrone di casa, ovvero la Pro Loco Villa Manin (l'altra del borgo è la Pro Loco Passariano).

PREZZI POPOLARI ED ECOSTOVIGLIE - Anche quest’anno Sapori Pro Loco propone la sua filosofia di degustazioni a prezzi accessibili a tutti: i piatti proposti andranno da un minimo di 1,50 a un massimo di 4,50 euro (prezzo rimasto invariato da diversi anni), in modo da dare a tutti la possibilità di assaggiare quante più specialità possibili. A Sapori Pro Loco si useranno inoltre posate, piatti e bicchieri compostabili: una scelta che significa rispetto e amore per la natura (per questo la manifestazione gode del marchio di Ecofesta).

I PIATTI DELLA TRADIZIONE - Sapori Pro Loco è un’ottimo punto di partenza per scoprire la cucina del Friuli Venezia Giulia, che unisce i gusti delle Alpi a quelli del Mare Adriatico. Da non perdere le diverse varianti di frico, tortino di formaggio da mangiare bello caldo, o i piatti a base di erbe spontanee, tipici della primavera. E poi ancora il rinomato prosciutto crudo di San Daniele, la costa alla fiamma e le tante varianti di piatti di carne, ma pure quelli di pesce sono assolutamente da provare come pure i dolci. Da ricordare come diverse Pro Loco hanno rinnovato il proprio menù, inserendo novità che pur essendo sempre legate alla tradizione portano ulteriore creatività nei piatti che si potranno degustare a Villa Manin.

VINI, BIRRE, GELATO DEL TERRITORIO. Nell’Enoteca regionale saranno proposti i migliori vini del Friuli Venezia Giulia da 32 cantine e tutte le zone Doc compresa la nuova Doc Friuli, selezionati durante la Fiera regionale dei Vini di Buttrio e la Mostra Concorso Vini Doc Bertiûl tal Friûl di Bertiolo (ci saranno anche vini autoctoni come Schioppettino, Picolìt e Ramandolo). L’Enoteca sarà gestita dalla Pro Loco di Bertiolo e dalla Pro Loco Buri di Buttrio. Per la terza volta a Sapori Pro Loco ci sarà la Birroteca Regionale. A curare la proposta la Pro Loco Rivolto insieme all’Associazione Artigiani Birrai del Friuli Venezia Giulia. Per una bibita fresca, un sorbetto o un caffè funzionerà anche il chiosco bar di Sapori Pro Loco, gestito dalla Pro Loco Grions e dalla Pro Loco San Vito al Tagliamento, mentre la gelateria artigianale realizzato con prodotti AQUA sarà gestita dalla Pro Loco Passariano. Sempre per i vini il brindisi dopo la conferenza stampa di presentazione è offerto dalla Selezione di spumanti del Friuli Venezia Giulia Filari di Bolle della Pro Casarsa della Delizia.

ACQUA A KM ZERO. L’acqua è fornita da Dolomia, sorgente regionale nel cuore del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, dichiarate patrimonio dell’Unesco nel 2009. Acqua Dolomia sgorga a 833 metri sul livello del mare e viene imbottigliata sempre corrente, con passione e rispetto per l’ambiente, da Sorgente Valcimoliana, nata nel 2008 a Cimolais (Pordenone) e che nel 2017 ha prodotto 80 milioni di bottiglie.

SEDIE D'ECCELLENZA. Nello Spazio incontri si potrà provare un’altra eccellenza del Friuli Venezia Giulia, ovvero le migliori sedute del Made in Italy a cura dell’Italian Chair District in collaborazione con la Pro Loco di Manzano.

