In occasione di Vinitaly 2018 anche PromoTurismoFvg sarà presente a Verona nello stand regionale a cura di Ersa per promuovere la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia. Oltre a uno spazio informativo allestito nel padiglione 6 dove si troverà la collettiva del Friuli Venezia Giulia, grazie al quale il personale di PromoTurismoFvg potrà presentare il progetto e distribuire i nuovi materiali di accoglienza, sarà organizzata una presentazione-degustazione lunedì 16 aprile alle 13.30 al piano rialzato dello stand istituzionale.

La filosofia alla base della Strada del Vino e Sapori del Fvg sarà raccontata attraverso una narrazione multisensoriale, grazie alla quale gli ospiti si ritroveranno virtualmente in Friuli Venezia Giulia accompagnati alla scoperta del territorio da “storie di vino”, dal profumo e gusto di due calici e due prodotti portabandiera come il prosciutto di San Daniele e il formaggio Montasio.

Alla conclusione della presentazione saranno consegnati agli ospiti i nuovi materiali promozionali, come la neonata guida all’accoglienza della Strada che raccoglie in oltre 200 pagine una descrizione puntuale delle realtà che attualmente aderiscono (quasi 230) e che sono divise per categorie e in sei diverse esperienze da vivere in territori affini: “Da noi in montagna”, “Da noi sui colli”, “Da noi sul fiume”, “Da noi in pianura”, “Da noi sul Carso”, “Da noi in riviera”.

Dopo la prima parte del progetto, nato nel 2017 e coordinato da PromoTurismoFvg per creare un sistema integrato che unisce la produzione vitivinicola e agroalimentare d’eccellenza alle risorse culturali e ambientali della regione, ha preso il via quest’anno l’ampliamento delle categorie aderenti. Da quest’anno, infatti, oltre ad aziende vitivinicole, aziende agricole, strutture di ristorazione (ristoranti, trattorie, osterie, agriturismo) sono invitati ad aderire alla rete anche enoteche e gastronomie, in modo da creare un’esperienza turistica enogastronomica completa, omogenea e fruibile. Novità di quest’anno è poi il sito dedicato www.tastefvg.it in cui il gastronauta può trovare le informazioni per costruire il suo itinerario enogastronomico, visionando gli orari di apertura aggiornati in tempo reale delle cantine vitivinicole per prenotare le visite guidate: nel portale c’è infatti un’apposita sezione in cui l’enoturista trova la lista delle aziende aperte quel giorno e disponibili ad accogliere i visitatori.

Il Friuli Venezia Giulia è stata la prima regione d’Italia a emanare una legge (la numero 22 del 2015) con lo scopo di mettere in rete in modo coordinato, competitivo e non frammentario il turismo regionale legato al mondo del vino e dell’agroalimentare, in linea con la domanda del mercato turistico.