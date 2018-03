La Tenuta Luisa, da domenica 25 marzo, parteciperà al reality contest “War Of Wineries”. Fra i concorrenti sarà presente, infatti, anche la storica azienda isontina collocata nel verde di 130 ettari di terreno nella frazione di Corona, a Mariano del Friuli (Go). Il contest è dedicato a curiosi e appassionati del mondo del vino, durante il quale si terrà una sfida fra otto eccellenti cantine italiane produttrici di vini rossi e bianchi, con lo scopo di raccontare la loro storia e valorizzare il patrimonio vitivinicolo italiano noto in tutto il mondo per la sua qualità, genuinità e professionalità. Esponente dell’unica azienda regionale in gara sarà l’agronomo Davide Luisa, che gestisce la Tenuta assieme al fratello Michele, enologo, e al padre Eddi. «È stato un onore rappresentare i vignaioli della nostra regione - ha spiegato Davide alla stampa regionale, alla presenza di Loris Basso, vertice del Ducato dei Vini friulani -, anche se non mi aspettavo di essere selezionato per il programma. Un’occasione unica per la nostra azienda, ma soprattutto un momento importante per promuovere e valorizzare l’esclusivo territorio del Friuli, con le sue peculiarità».

Nel corso delle sei puntate non sarà mai giudicato il vino dei concorrenti, ma le loro capacità imprenditoriali, la loro passione e la loro conoscenza del mondo vinicolo, attraverso una serie di sfide sottoposte alla severa valutazione di tre giudici del settore e di tre chef stellati. Le aziende in concorso potranno così raccontare il loro lavoro, le tradizioni di famiglia tramandate di generazione in generazione, i segreti, le scelte, le difficoltà e i sacrifici per ottenere un vino sempre più unico ed eccellente. Produrre vino di qualità è una vocazione di famiglia per la Tenuta Luisa, gestita con artigianale scrupolosità da oltre ottant’anni. Al termine della contesa un unico vincitore finale si aggiudicherà uno stand alla 52^ edizione del salone internazionale Vinitaly, in programma a Verona dal 15 al 18 aprile. Le 6 puntate del contest saranno trasmesse, a partire da domenica prossima, sulle emittenti televisive Real Time e Sky, condotte dall’intraprendente Francesca Forti.