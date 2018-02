Tiramisù: nuova polemica Veneto-Fvg

All’indomani del Guinness World Record ottenuto a Villesse, si riaccende la vecchia polemica sul tiramisù. Questa volta il Veneto non ci sta a vedersi scippare il primato del tiramisù più lungo del mondo. Il segretario della Confraternita del tiramisù Annibale Toffolo accusa il Fvg di aver 'barato', per aver aggiunto panna alla crema anziché utilizzare solo mascarpone.

A Villesse il dolce sarebbe stato confezionato con 400 chilogrammi di panna in quantità uguale al mascarpone utilizzato. Pertanto non può considerarsi tiramisù, che non prevede la panna tra i propri componenti. "Invece di far polemica, sfruttiamo il dolce per valorizzare i nostri territori - risponde Mirko Ricci, organizzatore del tentativo, riuscito, di Guinness dei primati, sottolineando che si sono scrupolosamente attenuti al regolamento. "Il giudice ha decretato che il record era valido e, quindi, si tratta dell’ennesima polemica inutile che danneggia tutto quello che potrebbe essere lo sfruttamento globale dell’immagine del tiramisù".

Ricci precisa che il regolamento del Guinness World Record prevede tra i vari ingredienti del tiramisù il mascarpone cheese (formaggio) e la cream (per gli inglesi è la panna). E rivolgendosi ai Veneti conclude: “Se polemizzate, vuol dire che non vi siete informati sugli ingredienti previsti per ottenere il record del mondo”.