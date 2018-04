Sono 25 le imprese “pioniere” che hanno ricevuto oggi (lunedì 9 aprile) una targa speciale della Camera di Commercio di Udine, poiché hanno superato il vaglio di una commissione per il loro impegno a preparare e servire il tiramisù nella ricetta originale della signora Norma Pielli di Tolmezzo, rispettando dunque quanto disposto da un preciso disciplinare sulla realizzazione del dolce carnico. Si avvia così il progetto ideato dalla Cciaa, in collaborazione con le associazioni di categoria e in particolare Confcommercio e Confartigianato, «pensato per una nuova promozione del territorio legata a un prodotto di eccellenza, amato in tutto il mondo, come il tiramisù tolmezzino: una promozione con un logo comune e un modo armonico di presentarlo a chi sul nostro territorio lo assaggia e lo compra», ha detto il presidente camerale Giovanni Da Pozzo, ricordando che con decreto del ministero delle Politiche agricole il dolce al mascarpone è inserito nella lista dei Pat, Prodotti agroalimentari tradizionali. I locali aderenti potranno da oggi esporre la targa che certifica produzione e somministrazione e potranno usare il logo anche nelle confezioni per la vendita.

Con la Cciaa e le categorie, il progetto è stato reso possibile grazie a Mario Del Fabbro, figlio della signora Pielli, e Pier Giuseppe Avanzato, ispiratore dell’iniziativa grazie anche alle ricerche svolte con il suo libro, ma anche grazie all’Ersa e all’Accademia della Cucina Italiana, per il supporto nel fornire i materiali utili all’inserimento nel Decreto Ministeriale.

Alla consegna delle prime targhe (le adesioni alla valutazione della commissione sono sempre aperte e la documentazione, compreso il disciplinare, è disponibile sul sito camerale www.ud.camcom.it, link diretto http://www.ud.camcom.it/P42A3803C941S2401/Tiramisù-dolce-Carnia.htm) erano presenti, oltre a Del Fabro e Avanzato, anche il presidente Cciaa Giovanni Da Pozzo, l’assessore regionale Cristiano Shaurli, il presidente e il delegato dell’Accademia italiana di cucina Renzo Mattioni e Massimo Percotto nonché i commissari: Giorgio Venudo per Confartigianato, gli esperti esterni Aurelia Bubisutti e Walter Filiputti e Paola Schneider per Confcommercio.

«Valorizzare il tiramisù - ha aggiunto Shaurli - significa riconoscere il saper fare dei nostri produttori ed esercenti e rivendicare con orgoglio una nostra specialità, così come tutelare tutti i nostri prodotti d'eccellenza è una scelta economica di prospettiva».

Al progetto possono aderire le imprese che producono, somministrano o commercializzano il tiramisù, purché realizzato secondo la ricetta originale di Tolmezzo. All’atto della presentazione della domanda l’azienda si impegna a rispettare il disciplinare, partecipare ad attività di promozione congiunte guidate dall’ente camerale e dalle associazioni di categoria coinvolte e alle attività di formazione fornite dalla Cciaa, e collaborare nella divulgazione di materiale informativo sul tiramisù di Tolmezzo.



I primi 25 - tra locali, ristoranti, pasticcerie, panifici e gelaterie - aderenti

· Bar Allo Stadio Di Feragotto Francesca - Tolmezzo

· Il Teatro Di Petito Antonio - Tolmezzo

· Enoteca Roma Di Copiz Michel - Tolmezzo

· Caffè Manzoni Di Copiz Michel - Tolmezzo

· L'Artigiano Gelatiere di Topan Nicola & C. - Tolmezzo

· Pit Stop Cafè di Zarabara Liz - Tolmezzo

· F.O.N.C. Snc di Gerometta F. & C. Trattoria Carnia - Tolmezzo

· Osteria con Cucina "Al Gan" – Comeglians (Tualis)

· Hotel Ristorante Aplis – Ovaro (Aplis)

· Stella D'Oro dei Fratelli Marzona e Paschini Sara - Verzegnis

· Hotel Park Oasi - Arta Teme (Piano)

· Albergo Al Sole di Romanin Tiziana - Forni Avoltri

· Cignino Paolo & C. - Tolmezzo

· Osteria Da Alvise di Di Ronco Elena & C. - Sutrio

· Vecchia Osteria Cimenti - Villa Santina

· Hotel Ristorante Carnia – Venzone (Stazione Carnia)

· Panificio Pasticceria "Pan di Casa" di Della Pietra Carla - Tolmezzo

· Al Comune Rustico - Arta Terme

· Al Cavallino - Paularo

· Vecchia Osteria Alla Pieve Di Fumei Alessandro – Tolmezzo (Casanova)

· Hotel Ristorante Riglarhaus - Sauris

· Abergo Ristorante Gardel - Arta Terme

· Pane Vino e San Daniele di Fasiolo Ivana - Tolmezzo

· Gelateria Cavour di Buda Ciprian Teodor - Tolmezzo

· Cafe' Jacopo Linussio 1691 di Venier Ariella - Tolmezzo